26 декабря 2016 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Певцы российского военного хора - среди 92 считающихся погибшими после падения самолета в Черное море "Самолет, который доставлял в Сирию знаменитый военный ансамбль, собиравшийся выступить перед находящимися там российскими военнослужащими, упал в Черное море вскоре после взлета в воскресенье, и, по словам властей, все 92 человека, находившиеся на борту, считаются погибшими", - пишет The New York Times. Военный самолет, собранный в России Ту-154, исчез с радаров через две минуты после вылета из Сочи. Официальная российская метеорологическая служба заявила, что условия в аэропорту были "нормальными, спокойными", по сообщениям агентства "Интерфакс". Самолет соответствовал всем техническим требованиям, заявило Министерство обороны. Обломки самолета, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, были найдены в море - по большей части, примерно в одной миле от берега, по данным российского Министерства обороны. На месте крушения выживших обнаружено не было, заявили российские чиновники. "В число пассажиров этого рейса, который вылетел из Москвы и дозаправился в Сочи, входили 64 участника ансамбля Александрова - военного хора. Они летели на российскую базу Хмеймим в Сирии. Ансамбль должен был выступить с праздничным концертом перед российскими военнослужащими в канун Нового года", - говорится в статье. По сообщениям, среди пассажиров были три журналиста "Первого канала", а также журналисты телеканалов "Звезда" и НТВ. "Елизавета Глинка, известный российский филантроп и член президентского совета по правам человека и гражданскому обществу, также находилась в списке пассажиров", - отмечает издание. Потерпевший крушение самолет был изготовлен в 1983 году, осенью прошел запланированный профилактический ремонт, и им управлял опытный пилот, заявило Министерство обороны. "Возраст и репутация Ту-154, как и тот факт, что самолет вылетел с военного аэродрома с повышенными мерами безопасности, позволили большинству высокопоставленных чиновников, высказавшихся публично, исключить версию о том, что крушение могло стать результатом теракта. Но некоторые авиационные эксперты предполагают - и вслед за ними некоторые официальные лица - что терроризм не может быть исключен, учитывая внезапность, с которой исчез самолет, и радиус района катастрофы", - пишет издание. "Для нас худшая версия - теракт, поскольку, если это так, это будет означать, что мы заплатили за Алеппо еще раз", - заявил авиационный эксперт Вадим Лукашевич. После одной из недавних российских авиакатастроф "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) заявило о своей причастности к крушению в октябре 2015 года гражданского аэробуса, следовавшего с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, напоминает издание. Источник: The New York Times