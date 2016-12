26 декабря 2016 г. Сергей Гуриев | The New York Times В России экономика не главное "Российская экономика переживает проблемы - находится в глубоком кризисе, как сказал президент Обама. Так почему россияне не испытывают больше недовольство своим руководством?" - задается вопросом экономист Сергей Гуриев в статье для The New York Times. "Одной из причин является то, что, хотя российская экономика переживает не лучшие времена, она не рушится, и многие россияне помнят времена, когда она находилась в худшем состоянии. Другое, возможно, более важное объяснение состоит в том, что Путин убедил их в том, что дело больше не в экономике", - считает эксперт. "Благодаря, в основном, значительному государственному контролю над информацией, Путин переписал общественный договор в России. Давно основанный на экономическом преуспевании, сейчас он связан с геополитическим статусом. Если экономические проблемы - цена, которую россияне должны заплатить, чтобы Россия могла противостоять Западу, то пусть будет так", - рассуждает автор. "Ситуация была иной в 1990-е и 2000-е годы. Тогда рейтинг одобрения российского руководства был тесно связан с экономическими показателями, как продемонстрировал политолог Дэниел Трейзман", - говорится в статье. "Вторжение России в Крым в начале 2014 года изменило все. За два месяца популярность Путина вновь подскочила до более чем 80%, до отметки, на которой она находится до сих пор, несмотря на рецессию", - пишет Гуриев. Россияне, кажется, согласны с официальной версией происходящих событий, или, так или иначе, их это не волнует, полагает он. "Это не должно никого удивлять. В недавней статье, основанной на данных из 128 стран за 10 лет, профессор Трейзман и я разработали эконометрическую модель для оценки того, какие факторы и в какой степени влияют на рейтинг одобрения правительства. Мы пришли к заключению, что полный отказ от средств контроля над интернетом в такой стране, как нынешняя Россия, привел бы к снижению рейтинга одобрения правительства до 35%", - пишет экономист. "Итак, сейчас, когда рецессия закончилась и цены на нефть поднялись, вернется ли общественный договор в России в обозримом будущем к тому, что основан на экономике? Это кажется маловероятным", - говорится в статье. "Нынешний подход сослужил правительству достаточно хорошую службу и все еще может пригодиться. Россия снова стала страной, незаменимой в международных отношениях, сумев пережить экономическое давление, которое сейчас снизилось. В то же время правительство пока что не демонстрировало готовности провести основательные реформы, необходимые для модернизации и диверсификации экономики, и по-настоящему стимулировать экономический рост", - считает Гуриев. Источник: The New York Times