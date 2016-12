26 декабря 2016 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Стремясь расшатать ЕС, Россия привлекает пехотинцев с периферии 76-летний Иштван Дьоркос, "ветеран-неонацист и лидер крошечной периферийной группировки под названием "Венгерский национальный фронт", застрелил полицейского из автомата, сообщает Эндрю Хиггинс в The New York Times. "Сага приняла еще более странный оборот: офицеры венгерской разведки сказали парламентскому комитету в Будапеште, что Дьоркос много лет был под наблюдением за его роль в сети экстремистов, связанной с Россией и вдохновляемой ею. Как сообщили комитету, отношения были так близки, что русские разведчики, замаскированные дипломатами, регулярно устраивали для неонацистских активистов боевые упражнения с использованием пластикового огнестрельного оружия - рядом с домом Дьоркоса", - говорится в статье. "То, что Россия - страна, так гордящаяся своей огромной ролью в поражении гитлеровской Германии во Второй мировой войне - захотела иметь дело с маргинальными чудаками-антисемитами, почитающими венгерских военных союзников Гитлера, на первый взгляд кажется невероятным, - указывает автор. - Однако Андраш Рас, эксперт по России в Финском институте международных дел, сказал, что это вписывается в пулеметную стратегию, в рамках которой Россия - напрямую или через посредников - делает мелкие ставки на готовые периферийные группы, пытаясь дестабилизировать или просто дезориентировать Европейский союз". "Большая часть этих ставок проигрывает, однако выход на тех, кто находится на задворках, стоит дешево и иногда окупается. Это случилось с Jobbik - некогда маргинальной крайне правой венгерской группой, которая сейчас является ведущей оппозиционной партией в стране и большой фанаткой президента Владимира Путина (подобно премьер-министру Венгрии Виктору Орбану)", - сообщает журналист. "Лорант Дьори, аналитик в будапештской исследовательской группе Political Capital, изучающей связи России с экстремистскими группами, сказал, что сегодняшние российские методы - подражание использовавшимся в советскую эпоху, когда в КГБ был департамент, посвященный "активным мерам". Они выходили за пределы простого сбора разведывательной информации и включали в себя дезинформацию и подрывную работу, часто с участием различных фронтовых организаций и спонсируемых Москвой периферийных партий. Таким образом СССР формировал события в зарубежных странах, а не просто шпионил за ними, - передает издание. - Это подразделение - Отдел "А" Первого главного управления КГБ - пережил крушение коммунизма и теперь оперирует как часть российской иностранной разведки, известной как СВР. В российской военной разведке, ГРУ, есть свои команды, специализирующие на подрывной работе, дезинформации и других инструментах гибридной войны". "Россия забросила широкую сеть, дотянувшись и до основных партий и политиков (вроде бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера, получившего прибыльную должность в российском государственном энергетическом гиганте "Газпром"), и до фигур, от которых большинство отмахнулось как от сумасбродов. Другие, как венгерский премьер-министр Орбан, привлечены враждебностью Путина к либеральной демократии и готовностью России давать деньги. Например, Венгрия получила ссуду на 10 млрд долларов на строительство Россией ядерной электростанции", - говорится в статье. Источник: The New York Times