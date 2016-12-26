Киссинджер, давнее доверенное лицо Путина, заискивает перед Трампом

"В 1990-е годы Генри Киссинджер, легендарный бывший госсекретарь США, превратившийся во всемирного консультанта, встретил интересного молодого россиянина и задал ему множество вопросов о его биографии", - пишет Politico.

"Я работал в разведке", - наконец, сказал ему Владимир Путин, согласно его биографии 2000 года "От первого лица". На это Киссинджер ответил: "Все приличные люди начинают в разведке. Как и я".

В то время как Путин шел вверх по карьерной лестнице в Кремле, в конце концов, став автократическим президентом, каким он является и по сей день, между ним и Киссинджером сохранялось взаимопонимание, несмотря на дальнейшие расхождения США и России. Киссинджер - один из немногих американцев, которые часто встречаются с Путиным, как недавно вспоминал один бывший американский посол, отмечает издание.

"Теперь, когда Дональд Трамп дает понять, что он желает более открытых для сотрудничества взаимоотношений, 93-летний Киссинджер позиционирует себя как потенциальный посредник - встречаясь с избранным президентом в частном порядке и льстя ему на публике", - говорится в статье.

"Некоторые выражают удивление тому, что бывший глава дипломатии, галантный интеллектуал, может испытывать симпатию к дерзкому Трампу, который за словом в карман не полезет. Но эксперты, давно наблюдающие за Киссинджером, считают это классическим поведением реалиста во внешней политике, который десятилетиями находил общий язык с различными монархами и президентами. И на самом деле, Трамп, возможно, окажется идеальным средством для Киссинджера - архитектора разрядки с Советами в 1970-е годы - для реализации его давней цели по налаживанию отношений между двумя противниками в холодной войне", - отмечают авторы публикации.

"Я считаю, что Киссинджер готовится к дипломатическому наступлению, - говорит Марсель Ван Херпен, глава голландского аналитического центра Cicero. - Он реалист. Самая важная вещь для него - это международный баланс, и речь не идет о правах человека или демократии".

Помощники Трампа отказались комментировать отношения избранного президента с Киссинджером. Но, по словам источников, ознакомленных с мерами, предпринимаемыми переходной администрацией, манхэттенский магнат в сфере недвижимости восхищен Киссинджером, как и другими республиканскими деятелями прежних времен, такими как Роберт Гейтс и Кондолиза Райс, к которым он обращался за помощью в сфере политики и подбора кадров.

Партнеры Киссинджера также находятся в контакте с другими лицами в сфере влияния Трампа. Один высокопоставленный помощник Киссинджера, Томас Грэм, рассматривается среди переговорщиков переходной администрации как возможная кандидатура на пост посла в Россию, по данным осведомленного источника.

Ранее в этом месяце Грэм встретился с сотрудниками комитета по международным отношениям Палаты представителей в сопровождении других экспертов по России, согласно четырем лицам, ознакомленным с материалами заседания. Грэм также добивался встреч в Сенате. Грэм, как представляется, пытается выявить людей, разделяющих его взгляды на Россию и имеющих связи с переходной администрацией Трампа, по данным трех источников.