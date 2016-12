26 декабря 2016 г. Редакция | The Times Дрейфующий Путин "Владимир Путин попытался использовать свою марафонскую пресс-конференцию по итогам года, чтобы выдать себя за капитана, выводящего страну из бурных вод, - сообщает редакция The Times. "Моя цель - процветание России", - сказал президент, пытаясь убедить страну, что он не одержим военной показухой и интересуется чем-то еще. Пусть даже в Сирии он добивается успехов, российская экономика пребывает в стагнации и нетерпение его народа усиливается. Долгосрочная перспектива сокращения численности населения омрачает будущее России. В сердце российской системы управления гнездится болезнь. Рано или поздно разочарованные граждане поймут, что вокруг Путина собралась клептократическая клика, говорится в статье. Журналисты отмечают, что президент России не сказал ничего о проблемах ее экономики. Напротив, он обратил внимание на ее "поверхностное", по словам редакции, улучшение, которое журналисты объясняют исключительно подъемом цен на нефть выше 50 долларов за баррель. Авторы указывают, что Россия по-прежнему отстает от остальных стран, в то время как Путин делает мир более опасным местом посредством своих вмешательств на Ближнем Востоке и Украине. Журналисты допускают, что избранный президент Трамп и Путин могут заключить крупную сделку по Восточной Европе и Ближнему Востоку. "Но пока ее нет, Трампу следует сохранять санкции, - говорится в статье. - В прошлом Трамп утверждал, что санкции не работают и должны быть сняты. Однако санкции имеют накопительный эффект. Они давят на дружков Путина, и те могут вскоре стать сговорчивее. Новому президенту не следует отбрасывать свое переговорное преимущество и делать безвозмездный жест в адрес кремлевского шефа, который слабее, чем кажется". Источник: The Times