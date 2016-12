26 декабря 2016 г. Марк Беннеттс | The Washington Times Критик Кремля утверждает, что в колонии его подвергали пыткам и принуждали выкрикивать: "Путин - наш президент!" "Российская пенитенциарная система привлекла к себе пристальное внимание после того, как один из критиков Кремля заявил, что в исправительном лагере его пытали и принуждали выкрикивать: "Путин наш президент!" - пишет в The Washington Times журналист Марк Беннетс. "34-летний Ильдар Дадин изложил эти утверждения в письмах, которые его адвокат и его жена (так в оригинале. - Прим. ред.) в ноябре тайно вынесли из исправительного лагеря в Карелии", - говорится в статье. Дадин был признан виновным в участии в неразрешенных акциях протеста и приговорен к двум годам заключения, отмечает автор. "Дадин был осужден всего лишь за мирное пользование своим правом на свободное выражение мнений, и это, в свою очередь, повлекло за собой дальнейшее серьезное физическое насилие в отношении него и даже угрозы убийством", - говорит Юлия Горбунова (Human Rights Watch). "Российская служба по делам тюрем отвергла обвинения Дадина и назвала его "талантливым имитатором", - напоминает Беннетс. СК также заявил, что не выявил доказательств пыток в этой колонии. "Однако другие заключенные колонии, которых правозащитники расспросили по отдельности, подтвердили утверждения Дадина", - пишет автор. Заявления Дадина были опубликованы его женой Анастасией Зотовой. "Возможно, мне удастся спасти Ильдара, - сказала она в интервью газете. - Но без прямого приказа сверху пытки других заключенных в лагере не прекратятся. В России только человек в Кремле может принимать подобные решения". "Обычных людей не волнуют пытки в тюрьмах, - заметила также Зотова. - Когда я начала искать родственников других заключенных, которых пытали, мне поступило много сообщений типа "правильно, что заключенных пытают, - они же преступники". Источник: The Washington Times