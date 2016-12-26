Критик Кремля утверждает, что в колонии его подвергали пыткам и принуждали выкрикивать: "Путин - наш президент!"

"Российская пенитенциарная система привлекла к себе пристальное внимание после того, как один из критиков Кремля заявил, что в исправительном лагере его пытали и принуждали выкрикивать: "Путин наш президент!" - пишет в The Washington Times журналист Марк Беннетс.

"34-летний Ильдар Дадин изложил эти утверждения в письмах, которые его адвокат и его жена (так в оригинале. - Прим. ред.) в ноябре тайно вынесли из исправительного лагеря в Карелии", - говорится в статье.

Дадин был признан виновным в участии в неразрешенных акциях протеста и приговорен к двум годам заключения, отмечает автор.

"Дадин был осужден всего лишь за мирное пользование своим правом на свободное выражение мнений, и это, в свою очередь, повлекло за собой дальнейшее серьезное физическое насилие в отношении него и даже угрозы убийством", - говорит Юлия Горбунова (Human Rights Watch).

"Российская служба по делам тюрем отвергла обвинения Дадина и назвала его "талантливым имитатором", - напоминает Беннетс. СК также заявил, что не выявил доказательств пыток в этой колонии.

"Однако другие заключенные колонии, которых правозащитники расспросили по отдельности, подтвердили утверждения Дадина", - пишет автор.

Заявления Дадина были опубликованы его женой Анастасией Зотовой.

"Возможно, мне удастся спасти Ильдара, - сказала она в интервью газете. - Но без прямого приказа сверху пытки других заключенных в лагере не прекратятся. В России только человек в Кремле может принимать подобные решения".

"Обычных людей не волнуют пытки в тюрьмах, - заметила также Зотова. - Когда я начала искать родственников других заключенных, которых пытали, мне поступило много сообщений типа "правильно, что заключенных пытают, - они же преступники".