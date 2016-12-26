2016: почти идеальный год для Путина

"Владимир Путин празднует один успех за другим. В ходе ежегодной пресс-конференции он "похвалил Трампа и назвал захват Алеппо "гуманитарной акцией", - пишет в Die Welt Юлия Смирнова (Путин сказал: "Речь идет о более чем 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо... Это крупнейшая (...) международная гуманитарная акция". - Прим. ред.).

"В ходе ежегодной пресс-конференции, которую в пятницу давал Владимир Путин, было понятно: 2016 год стал практически идеальным для хозяина Кремля - мало кто из политиков мог бы тягаться с ним по части усиления собственной власти. Это касается войны в Сирии, где Россия превратилась в силу, задающую тон на Ближнем Востоке. Вместе с тем Путин обращает свои взоры и в будущий 2017 год, в котором избранный президент США Дональд Трамп может предоставить ему совершенно новые возможности для расширения его глобальной власти в Европе и в мире", - пишет автор.

"Падение повстанческой цитадели Алеппо для сирийского режима и Путина - важная победа, - продолжает журналистка. - В то время как российские и сирийские военные ровняли город с землей, Запад ограничивался возмущенными замечаниями и не вмешивался. В конце концов судьба гражданского населения была решена в переговорах между российской, турецкой и иранской стороной".

В пятницу на пресс-конференции Путин заявил о крупнейшей "гуманитарной акции" современности - "что на фоне жестоких авиаударов по мирным жителям прозвучало почти цинично", полагает Смирнова.

"Внешнеполитические итоги уходящего года выглядят весьма успешными для Путина. Успехи в Сирии стали возможны еще и потому, что уходящий президент США Барак Обама был не готов действовать решительно, - замечает автор. - Будущий президент Дональд Трамп, со своей стороны, в ходе избирательной кампании заявил, что у Америки "есть проблемы поважнее Асада".

В итоге, продолжает Смирнова, Россия может рассчитывать на возвращение на Ближний Восток в качестве влиятельного игрока. "Победа Трампа играет на руку Путину и с точки зрения его европейской стратегии, увеличивая противоречия между друзьями России и противниками Путина на континенте. Путин может надеяться на то, что в будущем году Запад будет выступать еще менее сплоченно".

Отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России в связи с хакерскими атаками на сервера Демократической партии США, Путин сказал, что информация, которая благодаря хакерам стала доступна общественности, важнее вопроса о том, кто стоит за кибератаками.

"Путин не стал критиковать будущего президента США за его высказывания о ядерном оружии. По словам российского президента, в словах Трампа о наращивании ядерного потенциала США нет ничего необычного". Президента Путина в больше степени "удивило" высказывание "официальных представителей действующей администрации США" о том, что "вооруженные силы США являются самыми мощными в мире" (эти заявления были сделаны после высказываний Путина в четверг о мощи российской армии. - Прим. ред.). "С этим никто не спорит", - подчеркнул российский президент.

"Я не случайно об этом сказал. Мы сильнее любого потенциального агрессора", - передает его слова издание. Смирнова комментирует: "Путин не пояснил, прекратил ли он теперь рассматривать США в роли потенциального агрессора".

"На руку в этом году сыграл Путину рост популярности правых партий националистического толка в Европе, а также набирающие обороты сомнения как в существовании единой европейской позиции, так и в необходимости трансатлантического партнерства. Он заверил на пресс-конференции, что Россия заинтересована в сильной Европе, однако не смог отказать себе в удовольствии провести ироничную параллель между ЕС и СССР: в Брюсселе, заметил Путин, принимается больше решений, чем в свое время в Москве по поводу советских республик. Россия, по словам российского президента, заинтересована в Европе, которая не зависит от "третьей страны" - то есть США".

Большинство вопросов в ходе пресс-конференции было посвящено ситуации внутри страны. Здесь Путин не может похвастаться такими же успехами, как во внешней политике. "У российской экономики нет перспектив на быстрое выздоровление", - пишет Смирнова.