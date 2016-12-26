Россия и ее "стратегия тяжелого металла"

Как и ожидалось, новость о том, что в Калининград направляется российский военный корабль с несколькими ракетными комплексами "Искандер", вызвала широкий резонанс - кто-то даже заговорил о признаках начала третьей мировой войны. "Занервничали даже в берлинском МИДе, поскольку российские маневры и ранее вызывали обеспокоенность, связанную с европейской безопасностью. Так надо ли нам бояться?" - пишет в статье для Die Welt эксперт по России из Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.

"По крайней мере в ближайшее время - нет, - считает он. - Россия не только не способна на удар по Европе в военном плане, но и не имеет причин действовать подобным образом".

"Тем не менее, - поясняет Галеотти, - маневры российского военного корабля являются частью тенденции российской военной стратегии. Чтобы делать в перспективе верные выводы относительно оборонной политики России, европейцы должны разбираться в ситуации".

"За последние несколько лет в европейском воздушном пространстве участились инциденты с участием российских военных самолетов, - пишет автор. - Однако вероятность прямой военной конфронтации между России и странами Европы сравнительно мала". Угрожающие жесты России эксперт называет "стратегией тяжелого металла". "Бряцая оружием, Москва хочет скрыть свою слабость на традиционных дипломатических площадках. Точно так же методы "гибридной войны" маскируют военную слабость, а целенаправленные кампании по дезинформации компенсируют нехватку политического влияния, или так называемой мягкой силы", - поясняется автор публикации.

После существенного ухудшения отношений России и ЕС из-за аннексии Крыма в 2014 году Россия все чаще прибегает к "стратегии тяжелого металла", замечает Галеотти. "Целью стратегии является запугивание стран ЕС: Москва не хочет допускать вступления в НАТО Швеции и Финляндии, а также намерена предотвратить размещение батальонов альянса в странах Балтии", - поясняет эксперт.

"Работает эта стратегия или нет, сказать трудно. Очевидно, однако, что противоречия внутри Североатлантического альянса и внутри ЕС стали более серьезными", - говорится в статье. С другой стороны, добавляет автор, военные акции Москвы привели к тому, что 16 стран НАТО увеличили за последний год свои военные бюджеты.

"Военная активность России привлекает столько внимания, что из поля зрения уходят ее новые методы ведения "гибридной войны". Хотя именно эта тактика маскировки может нанести Европе гораздо больший вред. Европейцы должны понять, - пишет автор, - что такие российские действия, как развертывание "Искандеров", имеют под собой политическую подоплеку. Конкретного указания на то, что Россия намерена вступать в военный конфликт с государством ЕС или НАТО, не существует".

"Правильный ответ на угрожающие жесты России - бездействие, - утверждает автор. - Европейской оборонной политике будет выгодно, если Путин направит энергию на бесполезные военные игрища. Запад, со своей стороны, должен сконцентрироваться на сохранении внутренней сплоченности".