26 декабря 2016 г. Дэвид Филипов | The Washington Post После того, как российский военный самолет с 92 людьми на борту потерпел крушение по пути в Сирию, выжившие не обнаружены "Вторая менее чем за неделю национальная трагедия" - так называет The Washington Post катастрофу Ту-154 в Черном море. Трагедия "вновь разыгрывалась во всех мучительных деталях на экранах общенациональных телеканалов, на нее вновь отбрасывает тень российское военное вмешательство в Сирии. И вновь у страны больше вопросов, чем ответов", - пишет журналист Дэвид Филипов. Издание отмечает, что на борту самолета находились десятки хористов Краснознаменного ансамбля имени Александрова, а также "видная активистка благотворительной организации, снискавшая любовь многих людей" (автор подразумевает Елизавету Глинку). "Катастрофа потрясла Россию спустя 6 дней после того, как российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в общественном месте человеком, который после выстрелов кричал о войне в Сирии", - говорится в статье. Причины авиакатастрофы пока не установлены, продолжает автор. "Хотя официальные лица заявляли, что теракт не считается вероятной причиной, СК РФ, возбудивший уголовное дело, рассматривал все варианты", - говорится в статье. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил журналистам, что в катастрофе никто не выжил. Издание называет самолет Ту-154 "стареющим лайнером советских времен". "Весь день видные депутаты и чиновники Минобороны заверяли публику, что террорист никоим образом не мог бы попасть на тщательно охраняемый подмосковный аэродром, с которого самолет вылетел изначально. Позднее официальные лица сообщили, что самолет должен был дозаправиться на военной базе в Моздоке, но его перенаправили в Сочи из-за плохой погоды", - говорится в статье. "Интерфакс" сообщил со слов некого военного, что в аэропорту Сочи тоже усилены меры безопасности. Посол США в России Джон Теффт, как и другие дипломаты и зарубежные лидеры, принес соболезнования в связи с авиакатастрофой, сообщает издание. Источник: The Washington Post