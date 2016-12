26 декабря 2016 г. Адам Шифф и Джейн Харман | The Washington Post Россия атаковала нашу демократию. Ситуация требует, чтобы Конгресс провел серьезную проверку "Совершенные Россией кража и стратегические "сливы" электронных писем и документов Демократической партии и ряда официальных лиц - это вызов политической системе США, не похожий на все, с чем мы доныне сталкивались", - пишут в статье, опубликованной в The Washington Post, член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф и президент Wilson Center Джейн Хармен. Напоминая о высказываниях директора Национальной разведки США Джеймса Р.Клэппера-мл. в октябре, авторы пишут: "Он описывал взлом, подобный современному Уотергейту, но осуществленный иностранным противником и компьютерными средствами". По мнению авторов, урон, нанесенный демократической системе США, усугублен "предвыборной риторикой с призывами, чтобы Россия взломала электронную почту Хиллари Клинтон". "А сохраняющееся нежелание признать общее мнение разведывательного сообщества, что атаками руководили высшие круги российского правительства, ослабляет тех, кто лучше всех способен предотвращать и отражать новые проблемы", - добавляют они. Обама распорядился провести "полную проверку российского вмешательства", "но этого недостаточно", пишут авторы. Российская кампания была ни больше ни меньше, как атакой на нашу демократию, и доверие к нашим институтам ослабеет, если не провести исчерпывающий анализ силами обеих партий и не принять энергичные ответные меры", - говорится в статье. По мнению авторов, лучший вариант - совместное расследование комитетов Палаты представителей и Сената, ведающих делами разведки. "Потерпим ли мы хакерские атаки иностранных держав на наши выборы, если такие атаки приносят краткосрочную выгоду победителю? Если Россию не привлекут к ответу, Москва продолжит свой натиск на наши демократические институции и официальных лиц, ослабляя нас в своей стране и принося выгоду нашим противникам за границей", - пишут авторы. Они ратуют за публичную огласку материалов расследования в той мере, в какой это возможно. "Американский народ нуждается в полном отчете о том, кто, каким образом и в каких целях атаковал наши выборы, и заслуживает такого отчета", - заключают Шифф и Харман. Источник: The Washington Post