26 декабря 2016 г. Стивен Сестанович | The Wall Street Journal Почему лучшей местью Обамы стало бы обнародование сведений о богатстве Путина Администрация Обамы продолжает искать способ отплатить Путину за предполагаемое российское вмешательство в ход выборов в США, утверждает в блоге The Wall Street Journal Стивен Сестанович, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям США (Council on Foreign Relations). "Однако, судя по всему, президент Обама отверг идею обнародовать сведения о тайном богатстве и финансовых махинациях ближайшего окружения Путина. Нас уверяют, что это вызовет лишь зевоту, поскольку попросту не волнует россиян". Сестанович считает решение Обамы ошибочным. "В последние годы было много сообщений, что Путин накопил личное состояние, измеряемое десятками (а возможно, сотнями) миллиардов долларов", - напоминает он. Но, по мнению Сестановича, в этих утечках информации было много намеков, но мало убедительных доказательств. Да, россияне отнеслись к этим утечкам безразлично, но Путин перешел в наступление: сделал тему коррупции одной из отличительных черт своей программы и призвал "Единую Россию" продемонстрировать, что она против злоупотреблений, продолжает Сестанович. "Только вообразите, что случится, если будет непрерывный, капля за каплей, приток откровений обо всех способах, которыми высокопоставленные фигуры путинского режима путем коррупции обогатились и вывели свои капиталы в иностранные налоговые гавани", - рекомендует автор. По его мнению, это спровоцирует трения в Кремле. Но, по мнению Сестановича, лучше, если эти утечки информации не будут восприниматься как официальная кампания США. Автор предполагает, что отказ Обамы от разоблачений - лишь "дымовая завеса", "прелюдия к кампании важных откровений, на которой США не оставили своих "отпечатков пальцев". А если у Обамы другая стратегия, ему стоит заново обдумать проблему. Источник: The Wall Street Journal