Знойный роман России с бондами

"Операции с российскими ценными бумагами оказались одними из самых выгодных с большим отрывом в 2016 году. Укрепляющийся рубль подстегнул иностранный интерес к внутренним российским правительственным бондам, снизив процентную ставку до 8 с 12% в середине 2015 года", - пишет обозреватель Bloomberg Маркус Эшуорт.

По мнению автора, может "зажечься зеленый свет" для новых сокращений процентных ставок. "После двукратного сокращения в прошлом году базисная процентная ставка ЦБ оказалась на уровне 10% и, безусловно, грядет новое снижение", - говорится в статье.

Много зависит от того, что имеет наготове президент Дональд Трамп. Стоит отметить, что еще до выборов в США санкции не отпугивали иностранные капиталовложения. Офшорные активы российских государственных долговых обязательств выросли на 50% в прошлом году до 1,45 трлн рублей, отмечает автор. Эта цифра может еще увеличиться, если новая администрация подготовит почву для снятия санкций США до марта 2018 года.

"В любом случае, очевидно, что Россия ожидает какого-то прогресса: заместитель министра экономики заявил о существенном росте планов на приватизацию в этом году, до 500 млрд рублей. Возможные варианты включают в себя 10,9% акций банка ВТБ, второго по величине российского банка, а также первичные размещения акций ОАО "РЖД" и морского торгового порта Новороссийск. Они, несомненно, будут оценены так, чтобы привлечь интерес иностранных компаний, и это может повысить интерес к другим российским инвестициям", - говорится в статье.