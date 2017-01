26 января 2017 г. Говард Лафранчи | The Christian Science Monitor Со стены Трамп начинает полное изменение послевоенной роли Америки "В среду, названную им "большим днем для национальной безопасности", президент Трамп предпринял шаги для ограничения иммиграции и укрепления американских границ - в частности, приказал "немедленно" строить стену, являвшуюся визитной карточкой его кампании, - сообщает Говард Лафранчи в The Chrisitan Science Monitor, имея в виду стену на границе с Мексикой. - Начинается превращение его предвыборного слогана "Америка прежде всего" в железобетонную реальность". "Таким образом Трамп сигнализирует о намерении вести себя в соответствии с идеей, что более высокие стены и крепкие границы - а не вовлеченность в дела всего мира - лучше всего для национальной безопасности. Ранее на этой неделе принятое им решение официально вывести США из Трансатлантического партнерства, объединяющего 12 стран, - очередное свидетельство его глобального видения", - говорится в статье. Издание усматривает "фундаментальное изменение подхода к национальной безопасности, определявшего Америку в эпоху после Второй мировой войны". "По словам экспертов, - пишет автор, - лидерство США и их взаимосвязанность с другими странами - это не какой-то альтруистический жест, а необходимый элемент американской стратегии поддержания безопасности и самозащиты. То, что Трамп выводит страну из сети взаимозависимости, станет проверкой для мировой безопасности и для самих Соединенных Штатов: смогут ли они найти новую опору?". "Чиновники администрации намекают, что Трамп на этой неделе подпишет распоряжения о временном прекращении перераспределения беженцев и отдельно закроет дверь для беженцев из Сирии и еще полдюжины стран. Все страны, в отношении которых рассматривается как минимум временный запрет, - преимущественно мусульманские. Но запрет будет основан не на религии, а на том, что присутствие в данных странах исламистских террористов представляет собой риск для безопасности", - сообщает автор. "Запрет на въезд для беженцев из семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана - станет, по меньшей мере, частичным выполнением обещания Трампа прекратить въезд мусульман в США, - отмечает Лафранчи. - С одной стороны, этот ход лишит террористов из названных стран возможности официально въехать в США под видом беженца. С другой стороны, он играет на руку пропагандистским заявлениям террористов о США". Источник: The Christian Science Monitor