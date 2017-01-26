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26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.

Корреспондент | Focus

Немецкий Кельн влечет мигрантов как магнит

Немецкий город Кельн поражает молодых людей - выходцев из арабских стран: они считают его "единственным настоящим мегаполисом в Центральной Европе". К такому выводу, как передает немецкий журнал Focus со ссылкой на кельнскую газету Kölner Stadt-Anzeiger, пришла следственная группа полиции Кельна в ходе начатого три недели назад расследования.

В частности, целью следственной группы под названием "Зильвестер" ("Новый год") было выяснить, почему на празднование встречи нового, 2017 года в Кельн приехало так много беженцев из стран вроде Ирака, Сирии, Марокко, Туниса и Алжира.

"Кельн имеет у них репутацию города праздников и разнообразных мероприятий, поэтому он исключительно привлекателен для них", - сказал руководитель группы Карстен Дюбберс.

В докладе Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), который находится в распоряжении Kölner Stadt-Anzeiger, также говорится, что "Кельн является чем-то вроде магнита для североафриканцев".

Между тем из того же документа следует, что в течение всего 2015 года немецкая полиция не зафиксировала ни одного случая сексуальных домогательств, совершенных группой лиц в общественных местах. Таким образом, инциденты в канун встречи 2016 года в Кельне стали совершенно новым и непредсказуемым событием, пишет Bild.

Источник: Focus


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