Вот как выглядит наращивание мощи России в Арктике

"Американские чиновники все больше осознают, что открывающаяся для доступа Арктика становится все более важной, даже "стратегической", как часто говорят в Вашингтоне", - пишет журналист Робби Грэмер в американском издании Foreign Policy. Однако, как отмечает автор, кажется, что Арктика "все время проваливается в бюрократические дыры американской машины по разработке внешней и оборонной политики". В то же время Россия, по словам Грэмера, пользуясь таянием арктических льдов, "усиливает свое военное присутствие в регионе". "Конгрессмены и уходящие со своих постов чиновники Минобороны надеются, что США при Дональде Трампе смогут, наконец, включиться в эту игру мировой верхушки", - говорится в статье.

Журналист цитирует Дэна Салливана, сенатора-республиканца от штата Аляска, который заявил, что до недавнего времени "национальной стратегии безопасности в Арктике", с точки зрения США и Пентагона, "на самом деле не существовало". Заявление прозвучало на мероприятии, прошедшем в американском аналитическом институте - Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Такая ситуация "стала меняться немного запоздало во время президентского срока Обамы", отметил Салливан, но этих изменений недостаточно, "особенно принимая во внимание лихорадочные усилия Москвы в последние годы по перестройке российских военных баз и инфраструктуры к северу от Полярного круга". Как пишет издание, Салливан продемонстрировал карту развертывания российских сил в Арктике. "За последние годы Россия представила свое новое арктическое командование, четыре новые арктические бригадные боевые группы, 14 новых действующих аэродромов, 16 глубоководных портов и 40 ледоколов при еще 11 строящихся", - сообщает автор, отмечая, что у "США только один рабочий ледокол в Арктике, а другой сломался".

"Магистрали Арктики - это ледоколы, - цитирует издание сенатора Салливана. - У России - суперскоростные автострады, а у нас - грязные дороги с выбоинами".

"Некоторые из кабинетных назначений Трампа позволяют полагать, что, несмотря на царящий в администрации хаос по поводу научной доказанности изменения климата и его влияния на проблемы безопасности, к вопросам Арктики все же прислушаются", - считает автор статьи. Так, отмечает журналист, Рекс Тиллерсон, бывший глава нефтяной компании ExxonMobil, выдвинутый Трампом на должность госсекретаря, "хорошо знаком с проблемами энергетики в Арктике". "В конечном счете, значительная часть интересов США в Арктике основывается на обширных запасах нефти и природного газа, которые, как полагают, находятся под морским дном", - пишет издание.

Также издание цитирует генерала Джеймса Мэттиса, выдвинутого Трампом на должность главы Пентагона. "Арктика - ключевая и стратегическая территория. Россия предпринимает агрессивные действия по усилению своего присутствия там. Я сделаю приоритетным развитие интегрированной стратегии по Арктике", - написал Мэттис, отвечая на вопросы Конгресса, по словам сенатора Салливана.

Однако, как отмечает журналист, "проще сказать, чем сделать". Ссылаясь на Джима Таунсенда, который до избрания Трампа был главным чиновником в Пентагоне по Европе и НАТО, издание пишет, что "Арктика не очень вписывается в бюрократическую структуру машины по разработке политического курса в Вашингтоне". Как заявил чиновник, "в Пентагоне Арктика немного осиротевший вопрос".

"В первые дни вступления в должность Трамп не уточнил своего политического курса по Арктике", - пишет журналист, и "возможно, он этого не будет делать еще какое-то время", учитывая насыщенность его повестки. "Но если предполагаемое сближение Трампа с Россией не удастся, на Севере может стать горячо", - заключает автор.