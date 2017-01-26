Россия хочет получать из Северной Кореи деньги, а не беженцев

Коренастый 39-летний кореец, который называет себя псевдонимом "Ким", чтобы его родственникам в Северной Корее не отомстили, совершил побег дважды, повествует в своей статье в Foreign Policy журналист Алек Лун. В первый раз ему удалось добраться до Китая, но позднее он был отправлен в северокорейский трудовой лагерь. "Беглецов обычно приговаривали к 10 годам заключения. Фактически это означало смертный приговор, поскольку напряженный рабочий день длился 18 часов, а питание ограничивалось тремя ложками риса при каждом приеме пищи", - пишет автор.

По словам автора, Ким бежал из лагеря и смог вновь пробраться в Китай. Затем он три года прожил в России, рискуя, что его изловят северокорейские агенты или депортируют местные власти. Затем он вылетел в США, где, в отличие от России, получил постоянное политическое убежище.

Но в России много других северокорейцев, и мало кому из них так посчастливится, как Киму. "В последние годы, когда политические и экономические связи между Москвой и Пхеньяном окрепли, стороны подписали договоры, в которых обещают репатриировать преступников и всех, "кто незаконно въехал и незаконно находится" на территории России или Северной Кореи. За несколько дней до отъезда Кима [из Москвы в США. - Прим. ред.] российский президент Путин внес два из трех соглашений на ратификацию в парламент", - пишет автор.

Подписание Россией этих договоров - признак "зачатков серьезных намерений развивать связи с Севером", говорит аналитик Энтони Ринна (Sino-NK, Сеул).

"Если Россия сможет поспособствовать прекращению побегов северокорейцев на свою территорию, то, вероятно, она может помочь с укреплением режима и сохранением стабильности в Северной Корее, особенно на фоне того, что риск депортации снижает привлекательность Китая, а в Южной Корее жизнь не настолько райская, как воображают многие, - говорит Ринна. - Это снижает риск превращения России в новое направление для беглецов, тем более что экономические связи Северной Кореи с Россией продолжают укрепляться".

Автор рассуждает: если в Северную Корею вряд ли побежит много россиян, то для северокорейцев, сбежавших в Россию, вышеупомянутые соглашения могут стать смертным приговором. Организация "Гражданское содействие" утверждает, что в деревнях в Сибири и на Дальнем Востоке нелегально проживают десятки, если не сотни северокорейцев. "По некоторым сведениям, количество беглецов из Северной Кореи снова растет. Большинство тех, кто сбежал, говорят, что при Ким Чен Ыне условия жизни ухудшились. Если же северокорейцев принудительно репатриируют, их обычно пытают, произвольно арестовывают, казнят после ускоренного судебного разбирательства, женщинам делают принудительные аборты, применяются и другие методы сексуального насилия", - говорится в статье.

По данным "Гражданского содействия", в 2004-2014 годах российские власти предоставили постоянное политическое убежище двум из 211 просителей из Северной Кореи. Из 170 соискателей 90 получили временное убежище сроком на год.

"Все наши соглашения с Северной Кореей - преступление против тех, кто обращается к нам за помощью, и мне стыдно, что наша страна, как в советские времена, будет выдавать людей на пытки и смерть", - говорит глава "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина.

"Ганнушкина не может забыть о судьбе другого беглеца из Северной Кореи Рю Эн Нама, которому волонтеры "Гражданского содействия" пытались помочь в 2008 году. Он был передан представителям Северной Кореи близ границы. Позднее волонтеры узнали, что его замучили до смерти, привязав к хвосту движущегося поезда", - говорится в статье.

Ким, упомянутый в начале статьи, просил политического убежища в России, но лишь после четырех попыток получил временное убежище на год. International Organization for Migration помогла Киму получить убежище в США.

"Но Ганнушкина говорит: как только покорный российский парламент механически утвердит три соглашения России с Северной Кореей, корейцев, вероятно, станут депортировать прежде, чем они смогут получить убежище", - пишет автор. "Гражданское содействие", Human Rights Watch и "Мемориал" осудили соглашения. "Но в России такие организации все больше оттесняются на обочину, а "Гражданская помощь" и "Мемориал" объявлены "иностранными агентами" - статус, который в понимании многих россиян является синонимом "шпиона". Этот статус также обязывает организации проходить обременительные аудиторские проверки", - говорится в статье.