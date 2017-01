26 января 2017 г. Спенсер Эккерман | The Guardian Демократы неохотно утвердили Джеймса Коми как главу ФБР на фоне продолжающегося расследования связей команды Трампа с Россией "У директора ФБР осталось мало друзей среди демократов на Капитолийском холме после его громких заявлений о Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года. Однако некоторые считают, что Джеймс Коми, особенно в его ослабленном политическом положении, предпочтительнее любого директора ФБР, которого может назначить Дональд Трамп, - сообщает Спенсер Эккерман в The Guardian. - Коми оказался под существенным политическим давлением. Внутренний надзорный орган министерства юстиции США открыл расследование его решения за несколько дней до голосования официально обсуждать расследование ФБР по поводу кандидатки от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тем самым он нарушил правила министерства". "Демократы были еще больше потрясены и разгневаны, когда Коми отказался подтвердить - как на открытых слушаниях, так и на частных информационных брифингах - контрразведывательные расследования ФБР связей соратников Трампа с Россией. Через несколько дней Трамп пожал руку Коми на церемонии в Белом доме, за которой последовали сообщения, что Трамп оставит Коми на посту. Срок полномочий директора ФБР истекает в 2023 году, однако зависит от пожеланий президента", - говорится в статье. "Пока мало признаков потепления отношений между Коми, республиканцем и ветераном администрации Буша, назначенным Обамой в 2013 году, и демократами, согласно многим источникам в Белом доме, - указывает автор. - Однако некоторые переключили внимание на то, как ФБР при Коми расследует любые связи России с ближним кругом Трампа, а также на вклад бюро в расследования тех же обстоятельств, ведущиеся Конгрессом (...)". "Расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа с русскими может состояться, а может не состояться. Я, конечно, не хочу, чтобы пришел новый назначенец Трампа и прикрыл любую возможность такого расследования", - сказал сенатор от Демократической партии Джеррольд Надлер. Источник: The Guardian