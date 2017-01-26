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26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.

Бен Митчелл | Independent

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит Ла-Манш

"Боевой корабль королевского военно-морского флота сопровождает российский авианосец и корабли поддержки, проходящие по Ла-Маншу", - сообщает Бен Митчелл в The Independent.

Фрегат St Albans "приглядывает" за авианосцем "Адмирал Кузнецов", линейным крейсером "Петр Великий" и спасательным буксиром, которые следуют домой из истерзанной войной Сирии, говорится в статье.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сказал: "Мы будем пристально следить за "Адмиралом Кузнецовым", крадущимся назад в Россию. Это корабль позора, миссия которого только продлила страдания сирийского народа. Мы не спускаем глаз с этих судов, пока они обходят Великобританию, поскольку твердо намерены хранить ее безопасность".

Фрегат St Albans оснащен вертолетом Merlin и современным радаром, его сопровождает самолет Typhoon, чтобы "успокоить страны, граничащие с Северным морем и Ла-Маншем", по словам пресс-секретаря ВМФ Великобритании.

"Оставаясь на почтительном расстоянии, но не упуская российские боевые корабли из виду, матросы Королевского ВМФ отслеживают каждое движение [флотилии] в бинокли и используют современные радары, фиксируя курс и скорость судов, пока те проходят вблизи Великобритании", - говорится в статье.

Источник: Independent


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