26 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Лучше бы Трамп забыл предвыборные обещания? Президент США начинает выполнять такие спорные обещания, как строительство стены на границе с Мексикой и перенос посольства Вашингтона из Тель-Авива в Иерусалим. СМИ не считают это "хорошими сделками". The Guardian предостерегает: Трамп одержим своей популярностью и способен подливать масла в огонь войны с ИГИЛ или противостояния с Китаем, лишь бы сплотить американцев вокруг самого себя. "В среду, названную им "большим днем для национальной безопасности", президент Трамп предпринял шаги для ограничения иммиграции и укрепления американских границ - в частности, приказал "немедленно" строить стену на границе с Мексикой, являвшуюся визитной карточкой его кампании, - сообщает Говард Лафранчи в The Chrisitan Science Monitor. - Начинается превращение его предвыборного слогана "Америка прежде всего" в железобетонную реальность". Трамп сигнализирует о намерении вести себя в соответствии с идеей, что более высокие стены и крепкие границы - а не вовлеченность в дела всего мира - лучше всего для национальной безопасности. Ранее на этой неделе он принял решение официально вывести США из Трансатлантического партнерства, напоминает автор. Трамп выводит страну из взаимозависимости с другими странами, и это станет проверкой для мировой безопасности и для самих Соединенных Штатов, говорится в статье. На этой неделе Трамп также должен подписать распоряжения о временном прекращении перераспределения беженцев и закрыть дверь для беженцев из Сирии и еще полдюжины мусульманских стран. Это станет, по меньшей мере, частичным выполнением обещания Трампа прекратить въезд мусульман в США, отмечает Лафранчи. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал переместить посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, и, по словам его пресс-секретаря, первые переговоры уже идут. Трамп рискует еще больше усугубить конфликт между Израилем и палестинцами, пишет обозреватель Der Spiegel Кристоф Зюдов. Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей в 1967 году, после Шестидневной войны и захвата восточной части города, которую Совбез ООН считает незаконной. По всей видимости, Трамп хочет покончить с этой практикой. "Но в этом случае бизнесмен Трамп пойдет на изначально плохую сделку и вряд ли хоть что-то выиграет, - пишет Зюдов. - Израильский премьер Нетаньяху, который терпеть не мог Барака Обаму, и без того благосклонно настроен к Трампу". Между тем "уже сейчас в США видят не нейтральную сторону ближневосточного конфликта, а сообщника Израиля", говорится в статье, "признание Иерусалима израильской столицей дополнительно усилит это впечатние, и Трамп разозлит не только палестинцев, но и своего близкого союзника в регионе Иорданию", - уверен Зюдов. "Монарх будет опасаться беспорядков", - говорится в статье, а Трамп должен считаться с Иорданией, если всерьез намерен искоренить "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.). "Президент Трамп пообещал наладить отношения с Москвой, однако дипломатия новой администрации на российском направлении все еще формируется, - говорится в редакционной статье The Wall Street Journal. - Две инициативы, проходящие по инстанциям в Сенате, станут первой проверкой того, будет ли нынешняя попытка сотрудничества с Москвой успешнее, чем неудачная "перезагрузка" Обамы". Во-первых, речь идет о предложении сенаторов Маккейна и Кардина укрепить режим санкций против России. "У Трампа была мысль, что США могут отменить некоторые связанные с Украиной санкции в обмен на сотрудничество с Путиным в борьбе с джихадистами в Сирии. Это может показаться хорошей сделкой, - пишет WSJ, - однако она позволила бы Путину ставить будущее сотрудничество на Ближнем Востоке в зависимость от "свободы рук" в суверенном государстве, граничащем с НАТО". Вторым вопросом является ратификация вступления Черногории в НАТО, против чего яростно выступает Россия. Поддержав намерения Черногории, Трамп пошлет сигнал союзникам в Восточной Европе о том, что его сближение с Россией не произойдет за счет их безопасности и независимости, полагает издание. "Президент Трамп приказал Пентагону и Госпартаменту создать ряд "безопасных зон" в Сирии. Критики администрации утверждают, что этот шаг может втянуть американскую армию в сирийскую гражданскую войну более глубоко, - пишет Карло Муньоз в The Washington Times. Во время президентской кампании Трамп выступал за "безопасные зоны", как и его соперница от демократов Хиллари Клинтон. "Это так печально, и мы собираемся людям помочь, - сказал Трамп в декабре. - Мы построим и поможем построить безопасные зоны в Сирии, чтобы у людей был шанс". "Однако вопросы о надзоре и обеспечении функционирования этих зон вызывают опасения специалистов по госбезопасности и частных аналитиков: они полагают, что такое обязательство задержит вооруженные формирования США и их союзников в Сирии на неопределенное время", - говорится в статье. "Дональд Трамп почти наверняка не собирается воевать с Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море", - пишет в британской The Guardian Айзек Стоун Фиш, научный сотрудник Центра по американо-китайским отношениям при НКО Asia Society. В середине января, во время слушаний в Сенате, он провокационно сравнил маневры Пекина в море с "захватом Крыма Россией" и сказал, что "доступ Китая к этим островам тоже не будет допущен", напоминает автор. Но блокада островов не только "фактически является актом объявления войны" - она "почти невозможна с операционной точки зрения", приводит автор оценку неназванного эксперта по региону. Такие "вспышки гнева" Трамп может использовать "с целью добиться торговых уступок от Китая", считает эксперт. Однако, комментирует автор статьи, "если в предстоящие месяцы или годы президентству Трампу будет грозить бесславный конец из-за какого-нибудь скандала или плохого управления, национальный кризис - с участием Китая, ИГИЛ или другого внешнего игрока - может позволить миллиардеру зацепиться за власть". "В свете национальных кризисов с участием внешних сил популярность президентов часто возрастает", пишет Фиш, в политологии такое явление получило название "эффекта сплочения вокруг флага". "Трамп, несомненно, понимает это и может поддаться искушению подлить масла в огонь кризиса, с тем чтобы защитить себя", - считает журналист. Автор статьи предлагает задуматься об "очевидной неуверенности в себе" Трампа и его одержимости "проявлениями собственной популярности". "Белый Дом продолжает настаивать, что толпа на инаугурации Трампа была самой большой в истории и что он проиграл по итогам народного голосования только из-за масштабных нарушений; оба утверждения - очевидная ложь", - пишет Фиш. Объявление чрезвычайного положения после нападения ИГИЛ или, например, война с Китаем с целью "вернуть наши рабочие места" могут быть использованы Трампом, чтобы сохранить популярность, полагает автор. "Нашим национальным кошмаром может стать мечта Трампа, что наступит время, когда его почитание станет абсолютным и неуязвимым", - заключает Фиш.