"Для Ким Чен Ына атомная бомба - гарантия. Он готов использовать ее против США"

По словам дезертировавшего дипломата из КНДР, "угрозу со стороны Ким Чен Ына не нужно недооценивать, потому что, если он почувствует себя загнанным в угол, он не будет долго думать перед тем, как начать атомную атаку против США, разрушив до основания большой город вроде Лос-Анджелеса", пишет Энрико Капорале в итальянской газете La Stampa. "И все же режим Пхеньяна начинает шататься, потому что в элитах, приближенных к диктатору, растет недовольство, а его брат Ким Чон Чхоль, кажется, больше заинтересован в блюзовой музыке, чем в политике", - говорится в статье.

Тхэ Йон Хо - так зовут бывшего заместителя посла КНДР в Лондоне, который, по словам автора статьи, в августе прошлого года бежал со всей семьей в Сеул. Он дал пресс-конференцию для иностранных СМИ, "где рассказал, что северокорейский лидер "безжалостен" и что он разрабатывает оружие, которое сможет поразить США", сообщает итальянская газета.

Решение дипломата дезертировать было вызвано "желанием дать лучшее будущее своим двум сыновьям", поясняет автор статьи. "Долгие месяцы бывший дипломат вел двойную жизнь: с одной стороны, он предостерегал детей и жену от опасностей режима Кима", а с другой - "продвигал КНДР и достоинства социализма на официальных встречах", повествует журналист. "Тем временем он собирал информацию о Сеуле и готовил бегство", - сообщает издание.

"Бывший дипломат убежден, что и другие чиновники готовы последовать его примеру", - заявляет газета. "Режим рухнет под давлением народа благодаря информации, которая все чаще будет просачиваться через дезертиров", - приводит издание слова Ким Чон Чхоля. Однако "для Кима атомный арсенал является своего рода гарантией на тот случай, если он почувствует себя под угрозой", цитирует газета бывшего дипломата.