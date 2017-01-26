Суррогатное материнство: "ЕСПЧ наконец-то защищает права детей!"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заключил, что государство не вправе признавать в качестве родителей лиц, которые купили ребенка. Од Миркович, доктор юридических наук из Университета Париж II Пантеон-Ассас (Panthéon Assas Paris II), пресс-секретарь ассоциации адвокатов по делам детей, специалист по правам семьи и биоэтики, приветствует это решение. Однако она призывает не терять бдительность, поскольку в данном случае суд исходил из отсутствия биологической связи между "покупателями" и ребенком. Статью Од Миркович публикует Le Figaro.

"Государство не вправе признавать в качестве родителей лиц, которые купили ребенка: вот, в сущности, что следует из решения, вынесенного 24 января 2017 года Европейским судом по правам человека в деле, где Италия противостоит двоим своим гражданам, Парадизо и Кампанелли", - говорится в статье.

"Все же потребовалось судебное постановление Большой палаты Европейского суда, чтобы объявить недействительным решение, вынесенное простой судебной коллегией год назад по тому же делу, где говорилось... в точности обратное". Если права мужчины и, несомненно, женщины находятся в хорошем состоянии, то все обстоит явно не столь хорошо с правами ребенка, пусть даже это дело могло бы знаменовать собой сильный сдвиг уже хотя бы тем, что они наконец были приняты во внимание! Права ребенка как ограничительный предел для реализации желаний взрослых", - считает автор.

"В данном случае, главным заинтересованным лицом является ребенок, изготовленный в России для продажи: ребенок, зачатый от неизвестных гамет, выношенный женщиной, связанной обещанием отдать его сразу после рождения, был передан итальянской паре за твердую цену в 50 тыс. евро", - говорится в статье.

"Несмотря на то, что пара, свободная от комплексов, требует у итальянских властей регистрации российского свидетельства о рождении, обозначая себя в качестве родителей, итальянское правительство помещает ребенка с целью его усыновления в приемную семью", - описывает коллизию автор.

"Концепция о ребенке, сознательно лишенном родителей для того, чтобы сделать его пригодным для продажи, безусловно, не признается нормами международного усыновления, которые нацелены на то, чтобы приходить на помощь детям, лишившимся своих родителей из-за жизненных невзгод, а не на то, чтобы изготавливать детей без родителей", - поясняет Миркович.

"Несмотря на то, что год назад итальянский суд осудил Италию ввиду нанесения ущерба семейной жизни истцов, Большая палата Европейского суда обнаружила основание, чтобы отказать в признании какой бы то ни было семейной жизни в ситуации, вытекающей из подобной купли ребенка", - продолжает автор.

"При отсутствии семейной жизни, суд считает, что частная жизнь итальянских супругов хороша и налажена. Тем не менее, ущерб, который ей нанесен в силу решения отнять ребенка и отдать его на усыновление, обосновывается как преследующий законную цель "защиты порядка" и охраны "прав и свобод" ребенка. Иначе говоря, итальянское правительство не нарушило европейскую Конвенцию о защите прав человека, забирая ребенка у его покупателей, чтобы отдать его в приемную семью для усыновления. Вздохнем с облегчением!" - пишет Миркович.

"Искренне порадуемся за ребенка, о котором шла речь, и за всех других, находящихся в такой же опасности. При этом нет никаких оснований для потери бдительности, поскольку дети еще далеко не в безопасности: в обсуждаемом деле ЕСПЧ сильно опирается на тот факт, что ребенок не был биологически связан ни с одним из своих покупателей. Тем более, что суд проявляет себя гораздо более благожелательным, едва выясняется, что один из клиентов суррогатной матери, как правило - мужчина, предоставил свои гаметы для зачатия ребенка. О чем свидетельствует уже третье осуждение Франции, 19 января прошлого года, основанное большей частью на биологической связи, объединяющей ребенка и мужчину, который его заказал у суррогатной матери", - предостерегает Миркович.