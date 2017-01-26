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26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.

Николя Ролэн | Les Echos

Dailymotion могут заблокировать в России начиная с этой недели

Французский видеохостинг Dailymotion "может быть заблокирован в России в ближайшие дни", пишет Николя Ролэн во французском деловом издании Les Echos. Видеоплатформа, принадлежащая французскому медиахолдингу Vivendi, "обвиняется российским правосудием в размещении контента, нарушающего авторское право", говорится в статье.

"В начале декабря московский суд одобрил запрос канала "Пятница!", входящего в холдинг "Газпром-медиа", на блокировку платформы на российской территории", - пишет журналист. Как передает AFP, по данным "Газпром-медиа", "французская компания не подала апелляцию в установленные сроки", поэтому вердикт был передан в Роскомнадзор для приведения в исполнение. Ссылаясь на "Ведомости", автор сообщает, что "сайт может быть заблокирован на этой неделе".

"Есть одна проблема, - отмечает автор статьи: - в Dailymotion утверждают, что они никогда не получали ни запроса об удалении контента, ни вызова в суд!" Vivendi свяжется с российскими властями, "чтобы найти решение".

По словам журналиста, во французской компании говорят о незначительных последствиях, которые может возыметь блокировка: присутствие Dailymotion в России - достаточно слабое и не входит в приоритеты ее развития.

Источник: Les Echos


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