Франсуа Фийон опутан "Пенелопагейтом"

Депутат Национального собрания Франции Франсуа Фийон, "считающийся основным фаворитом на президентских выборах в апреле-мае 2017 года, подозревается в том, что он воспользовался своим статусом избранного лица для извлечения выгоды в пользу своей семьи", пишет Ришар Верли, корреспондент в Париже швейцарской газеты Le Temps. Согласно публикации в среду во французском сатирическом издании Canard enchaîné, Фийон, бывший премьер-министр в кабинете Николя Саркози (с 2007 по 2012 год), "платил зарплату своей жене как парламентскому ассистенту, а потом сделал так, чтобы она продолжала работать на его преемника в Национальном собрании в период с 1998 по 2012 год с общей зарплатой в 500 тыс. евро за этот период", говорится в статье. Сам Фийон заявил, что "шокирован", и обвинил статью в "женоненавистничестве", пишет корреспондент газет.

"Вслед за случившимся национальная финансовая прокуратура начала предварительное расследование по статьям о присвоении государственных денег, неправомерном использовании имущества и сокрытии этих фактов", - сообщает газета. Сам Фийон выразил желание "как можно скорее" предстать перед прокуратурой, пишет автор.

Французский закон позволяет народным избранникам "использовать по своему усмотрению" суммы, ассигнованные на оплату работы их помощников, в том числе "они могут нанять супруга", поясняет швейцарская газета. Однако, по словам автора, "случай Фийона - сложнее", так как "до сих пор не было найдено никаких реальных следов работы Пенелопы Фийон, гражданки Великобритании французского происхождения". В окружении кандидата на пост президента Франции заявили в среду, что Пенелопа Фийон работала на мужа "в тени", пишет издание.

Суть скандала, прежде всего, "моральная", пишет корреспондент газеты. "Франсуа Фийон, кандидат, близкий к правым католическим силам и никогда не бывший замешанным в подобных скандалах, сделал из своей честности мощное оружие соблазнения своих консервативных избирателей, противопоставляя себя своим противникам" на праймериз правых, в особенности Николя Саркози, "много раз проходившему по различным делам политико-судебного характера", поясняет автор статьи.

"Разоблачение неоправданных выплат жене может бросить тень на честность" Фийона, говорится в статье. В многочисленных телевизионных передачах, отмечает автор, "кандидат в президенты говорил о жене как о домохозяйке, которой пришлось заниматься их пятью детьми в отсутствие" мужа. "Пенелопа, англиканка, перешедшая в католичество, всегда оставалась в стороне от политической жизни", - пишет издание.

Как сообщает газета, после ухода Фийона с поста премьер-министра в 2012 году жена политика перешла на работу в периодическое издание Revue des deux mondes. "Это качественное издание принадлежит финансисту и другу ее мужа, влиятельному бизнесмену Марку Ладре де Лашарьеру", - добавляет автор. "И тут - ни следа реальной работы, несмотря на роль "литературного советника", которую занимала в издании Пенелопа Фийон", - говорится в статье.