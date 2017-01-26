Русские в Швейцарии: история любви, созданная из нефти и денег

"Начиная с 1990-х годов у берегов Женевского озера возникают сотни компаний, занимающихся продажей богатств бывшего СССР на мировых рынках. Нефть, зерно и металлы России приносят богатство швейцарским торговым посредникам", - пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Себастьен Дюба и Сильвен Бессон.

"Это можно было бы назвать Москвой на Женевском озере. Женева, находящаяся на большом удалении от степей и куполов Кремля, за последние двадцать лет стала мировой столицей торговли российской нефтью", - говорится в статье.

Было подсчитано, что в 2012 году 80% продаж российской нефти осуществлялось у берегов Женевского озера. На сегодняшний день эта позиция остается неоспоримой, говорится в статье.

Торговля между Востоком и Западом

"В эпоху холодной войны, несмотря на то, что антикоммунистическая Швейцария была категорически враждебно настроена по отношению к СССР, она служила экономической опорой своему идеологическому врагу. В 1970-е годы СССР широко импортировал западное зерно, чтобы накормить свое население. Его монопольное предприятие "Экспортхлеб" по торговле зерном делало закупки через торгово-посреднические фирмы, расположенные между Женевой и Лозанной", - информируют авторы.

Несомненно, наилучшие отношения с Москвой поддерживала соперница мирового лидера Cargill - большая американская компания по переработке зерна Continental Grain (Conti), уверены авторы.

Разрешение на выезд

"По мнению экс-руководителя Conti в 1970-х, Женева стала европейским центром компании потому, что Швейцария была точкой пересечения между Востоком и Западом: "Людям с Востока было намного легче получить разрешение на выезд с тем, чтобы отправиться в Швейцарию, чем для поездки в США или в Лондон. Еще это было время разрядки напряженности: торговля должна была благоприятствовать мирным отношениям, и Женева была тем местом, где это происходило".

"Но в 1991 году Советский Союз рухнул, и начался хаос. Такие монополии, как "Экспортхлеб", исчезли. На их месте возникло множество молодых предпринимателей, местных магнатов и криминальных группировок, соперничающих между собой в стремлении завладеть сырьем и основными производственными фондами - шахтами, силосохранилищами, портами, сталелитейными заводами", - информируют журналисты.

Михаил Прохоров, будущий олигарх и глава "Норильского никеля" - хороший пример тех, кто появился в то время. "Подобно ему, многие из этих людей были молоды, они ввозили в Россию компьютеры, у них были дырявые кроссовки и большие семьи в мировой диаспоре", - резюмирует Оливье Лоншан из неправительственной организации PublicEye, специализирующейся на сырьевом рынке.

Как и Михаил Прохоров, культовый олигарх Роман Абрамович создает свои первые торгово-посреднические фирмы в Швейцарии в самом начале своего восхождения, говорится в статье.

Ключевая роль финансов

"У каждой фирмы был такой человек, как я, - свидетельствует один из швейцарских торговцев зерном, которых отправляли в провинциальную Россию. - Это было похоже на работу детектива, я должен был найти того, с кем разговаривать, адреса компаний, представиться, так как они никогда о нас даже не слышали! Порой мне казалось, что я первый иностранец, который проник в эти местности со времен Чингисхана".

"Впоследствии бизнесмены из бывшего СССР стали создавать свои собственные компании в Швейцарии. Чаще всего это были офшорные структуры на Британских Виргинских островах", - передают журналисты.

"В швейцарском банке они открывали счета русским, приезжавшим в Женеву целыми автобусами, - вспоминает одна банкирша. - Мы не задавали вопросов, единственная информация, фигурировавшая в документах, - это пометка типа "трейдер по нефти". Никто не мог ничего проверить и объяснить. Весь бизнес проходил через офшоры, без всякого налогообложения".

Приход гигантов

"Начиная с 2000 года гиганты российского нефтяного рынка захватили Женеву. Одной из первых начиная с 1992 года обосновалась очень скромная компания LiaOilSA, которая торгует чеченской нефтью. Затем настал черед нефтяной компании ЮКОС миллиардера Михаила Ходорковского, которая сначала действовала через непрозрачную сеть офшорных фирм. За ними последовали десятки крупных оптовых торговцев, таких как гигант по торговле металлами "Норильский никель" Михаила Прохорова и нефтяной трейдер Gunvor", - пишут журналисты.

"Однако окончательно изменилось умонастроение с приходом в Женеву "Лукойла" в 1994 году. В 2001 году второй мировой производитель нефти после Exxon решил обосноваться прямо в центре города и устроить штаб-квартиру своего единого оператора международной торговли ЛИТАСКО. Для этого он стал нанимать работников, переманивая их у своих конкурентов", - комментируют авторы.

"Так Женева стала столицей российской, казахской и азербайджанской нефти. Подобный статус активно поощряется кантональными властями", - полагают журналисты.

В Швейцарии русские обрели атмосферу доброжелательности, которая всегда привлекает трейдеров всех мастей. "Именно налоговый и законодательный покой способствовал их размещению в Швейцарии, - считает Филипп Шальмен, экономист и специалист по сырьевым рынкам. - В Швейцарии существует старинная традиция закрывать глаза на некоторые виды деятельности". "И предлагать иностранным инвесторам самые конкурентоспособные и гибкие в мире налоговые системы", - подытоживают авторы статьи.