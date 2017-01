26 января 2017 г. Марк Мазетти и Чарли Сэвидж | The New York Times В прессу просочился черновик президентского указа, согласно которому тайные тюрьмы ЦРУ могут быть возрождены 25 января в открытом доступе оказался "черновой вариант президентского указа администрации Трампа", как называет этот документ The New York Times. Журналисты Марк Мазетти и Чарли Сэвидж отмечают, что некоторые фразы в документе были перечеркнуты, он содержал опечатки, а также утверждение, будто теракты 11 сентября произошли в 2011 году. То есть текст "явно не предназначался для широкой аудитории". Журналисты отмечают: и все же этот документ, "где упоминается о перспективе возрождения так называемых "черных объектов" - секретных тюрем ЦРУ вроде тех, где когда-то содержались и подвергались пыткам подозреваемые в терроризме, - в потенциале может еще глубже расколоть команду, которая курирует национальную безопасность США". "Белый дом отрекся от этого документа, который был несанкционированно предоставлен The New York Times и другим СМИ, но три сотрудника администрации сказали, что во вторник утром Белый дом распространил его среди сотрудников аппарата Совета национальной безопасности. А многие из предложений, которые содержатся в документе (в том числе идеи приостановить вывоз заключенных из тюрьмы Гуантанамо и отправлять туда новых заключенных - то есть делать то, что отказывался делать президент Обама), вторят многолетнему курсу республиканцев в сфере национальной безопасности, а также речам самого президента Трампа", - говорится в статье. Правда, министр обороны США Джеймс Н. Мэттис и другие высокопоставленные члены команды Трампа дали понять, что не поддерживают самое резкое предвыборное предложение Трампа - призыв вернуться к пыткам подозреваемых в терроризме. Газета отмечает: "В черновом варианте президентского указа нет такого призыва, но есть намек - указание изучить вопрос о возрождении "программы допросов" ЦРУ". Со своей стороны, Трамп заявил в среду, что, на его взгляд, пытки подозреваемых в терроризме - оправданный шаг. Но в интервью ABC News он также заявил: "Я буду полагаться на [директора ЦРУ] Помпео, Мэттиса и мою группу. И если они не захотят это делать, отлично. А если захотят, я буду работать в этом направлении. Я хочу делать все в рамках того, что разрешается делать по закону. Но считаю ли я, что это [этот метод] работает? Безусловно, я считаю, что он работает". Как бы то ни было, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что вышеупомянутый черновик указа - "не документ Белого дома". Но три сотрудника администрации США, пожелавшие остаться анонимными, утверждали: Белый дом распространил этот черновик среди сотрудников аппарата, курирующего национальную безопасность. Ни в сопроводительном электронном письме, ни в черновике указа не говорилось, кем или каким ведомством составлен черновик. Газета отмечает: если Трамп попытается вернуться к применению пыток, помехой станут законы, принятые Конгрессом США. В этой связи "в черновике указа говорится об аннулировании директив Обамы в сфере исполнительной власти - например, запрета ЦРУ управлять тюрьмами, но не сказано, что программа арестов и допросов, которую осуществляло ЦРУ, возрождается немедленно. В указе чиновникам исполнительной власти лишь поручено изучить политику в сфере арестов и допросов и дать свои рекомендации, в том числе предложить поправки к законам", сообщает газета. Источник: The New York Times