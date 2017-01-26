У вас расистское сердце?

"Когда наше сердце бешено стучит, возникает повышенный риск ошибочного суждения", - пишет журналист Пегги Састр на портале Slate.fr.

"По данным исследования, опубликованного Nature Communications, когда мы стоим перед лицом потенциальной опасности, биение нашего сердца может усиливать осознаваемые и неосознаваемые расовые предрассудки", - говорится в статье.

Один из авторов исследования Рубен Т. Азеведо уточняет:

"Наше исследование сфокусировано на предрассудках, жертвой которых могут стать темнокожие и последствия которых в повседневной жизни зачастую становятся трагическими. Вполне возможно, что оно может применяться и к другим ситуациям. В случае физического и эмоционального возбуждения, как и в крайне стрессовой ситуации, сердечные сокращения становятся более сильными и более быстрыми, это повышает вероятность того, что мы можем принять несуществующую угрозу за реальную, а также приводит к ошибочным суждениям".

"В данном случае, участники (все белокожие) исследовательского эксперимента должны были определить, что находится в руках у человека - темнокожего и белокожего (их фотографии следовали одна за другой перед их глазами): телефон или пистолет. Когда выбор происходил во время систолы, а не диастолы, у добровольцев на 10% повышались шансы поверить в то, что чернокожий вооружен, хотя это было не так. Эти выводы были подтверждены другими экспериментами, проведенными в лаборатории на студентах и полицейских. Было доказано, насколько ошибочные суждения, порожденные расовыми предрассудками, могут стать губительными, в связи с тем, что индивиды намного больше склонны ошибаться по поводу предмета, который находится в руках у чернокожего - например, спутать револьвер с гаечным ключом, - до того, как выстрелить в него, чтобы защититься от иллюзорной опасности", - передает Састр.

"Для мозга достаточно того, что белокожий едва заметил лицо чернокожего, чтобы его нейроны пришли в движение, возникает реакция, свойственная "системе, сигнализирующей о страхе", которая, в частности, проявляет себя путем повышения активности амигдалы. Это явление порождает замкнутый круг, так как кортизол - гормон стресса - имеет склонность не только к обострению нашей бдительности к потенциальным угрозам, но также снижает нашу способность убеждать самого себя, то есть контролировать и смягчать воздействие наших предрассудков на наши мысли и поступки", - сообщает Састр.