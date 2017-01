26 января 2017 г. Марк Хорн | The Times Российские субмарины скрываются у шотландских берегов - возникают опасения катастрофического столкновения "Эксперты предупреждают, что у шотландских берегов может произойти катастрофическое столкновение атомных подводных лодок, после того как было обнаружено, что два корабля столкнулись друг с другом в разгар холодной войны", - сообщает The Times. Вчера газете стало известно, что американская субмарина, на борту которой находилось 160 ядерных боеголовок, врезалась в советское судно в заливе Ферт-оф-Клайд сорок лет назад. Инцидент скрывался, пока не был подтвержден ЦРУ, пишет автор статьи Марк Хорн. "Тот факт, что российские подводные лодки снова вторгаются в шотландские воды, вызвал страхи по поводу угрозы очередной подводной аварии", - отмечает издание. Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, работающий в Федерации американских ученых в Вашингтоне, заявил, что за Фаслейном, местом размещения британского ядерного арсенала, ведут наблюдение российские ВМС. Он заявил: "Сейчас в этом регионе вновь имеет место много условий, приведших к несчастному случаю в 1974 году". "Российские ударные субмарины стали более активными за последние несколько лет, и некоторые из них почти точно скрываются недалеко от базы Клайд", - отметил Кристенсен. Источник: The Times