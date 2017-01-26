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26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.

Марк Хорн | The Times

Российские субмарины скрываются у шотландских берегов - возникают опасения катастрофического столкновения

"Эксперты предупреждают, что у шотландских берегов может произойти катастрофическое столкновение атомных подводных лодок, после того как было обнаружено, что два корабля столкнулись друг с другом в разгар холодной войны", - сообщает The Times.

Вчера газете стало известно, что американская субмарина, на борту которой находилось 160 ядерных боеголовок, врезалась в советское судно в заливе Ферт-оф-Клайд сорок лет назад. Инцидент скрывался, пока не был подтвержден ЦРУ, пишет автор статьи Марк Хорн.

"Тот факт, что российские подводные лодки снова вторгаются в шотландские воды, вызвал страхи по поводу угрозы очередной подводной аварии", - отмечает издание.

Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, работающий в Федерации американских ученых в Вашингтоне, заявил, что за Фаслейном, местом размещения британского ядерного арсенала, ведут наблюдение российские ВМС.

Он заявил: "Сейчас в этом регионе вновь имеет место много условий, приведших к несчастному случаю в 1974 году".

"Российские ударные субмарины стали более активными за последние несколько лет, и некоторые из них почти точно скрываются недалеко от базы Клайд", - отметил Кристенсен.

Источник: The Times


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