26 января 2017 г. Эндрю Блейк | The Washington Times Сенат и Палата представителей начали проверки по делу о предполагаемом российском хакерстве "На этой неделе комитеты по разведке Палаты представителей и Сената США отдельно друг от друга начали расследования обвинений в попытках вмешательства в предвыборную гонку 2016 года российского правительства, в то время как депутаты от обеих партий ищут доказательства, действительно ли Кремль отдал приказ о хакерских кампаниях и других инициативах, направленных против определенных целей в Америке, до избрания президентом Трампа", - пишет The Washington Times. В среду председатель комитета по разведке Палаты представителей и следующий за ним по старшинству член комитета опубликовали заявление о том, что Комитет начал расследование по поводу какой-либо деятельности российского правительства в отношении выборов в США, в частности компьютерных взломов и других "активных мер" против США и их союзников, а также "любых разведданных о связях между Россией и лицами, имеющими отношение к политическим кампаниям", говорится в статье. Заявление комитета Палаты представителей было сделано уже на следующий день после того, как соответствующий профильный комитет Сената сообщил о начале собственного расследования в отношении кампании, которая предположительно управлялась из Кремля, пишет издание. Источник: The Washington Times