]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
26 января 2017 г.
 PDA WAP
26 января 2017 г.

Эндрю Блейк | The Washington Times

Сенат и Палата представителей начали проверки по делу о предполагаемом российском хакерстве

"На этой неделе комитеты по разведке Палаты представителей и Сената США отдельно друг от друга начали расследования обвинений в попытках вмешательства в предвыборную гонку 2016 года российского правительства, в то время как депутаты от обеих партий ищут доказательства, действительно ли Кремль отдал приказ о хакерских кампаниях и других инициативах, направленных против определенных целей в Америке, до избрания президентом Трампа", - пишет The Washington Times.

В среду председатель комитета по разведке Палаты представителей и следующий за ним по старшинству член комитета опубликовали заявление о том, что Комитет начал расследование по поводу какой-либо деятельности российского правительства в отношении выборов в США, в частности компьютерных взломов и других "активных мер" против США и их союзников, а также "любых разведданных о связях между Россией и лицами, имеющими отношение к политическим кампаниям", говорится в статье.

Заявление комитета Палаты представителей было сделано уже на следующий день после того, как соответствующий профильный комитет Сената сообщил о начале собственного расследования в отношении кампании, которая предположительно управлялась из Кремля, пишет издание.

Источник: The Washington Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               