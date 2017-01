26 января 2017 г. Карло Муньоз | The Washington Times Трамп приказал создать "безопасные зоны" в Сирии, несмотря на тревоги по поводу втягивания США в войну "Президент Трамп приказал Пентагону и Государственному департаменту создать ряд "безопасных зон" в Сирии. Критики администрации утверждают, что этот шаг может втянуть американскую армию в сирийскую гражданскую войну более глубоко, - пишет Карло Муньоз в The Washington Times. - Распоряжение о "безопасных зонах" было вставлено в текст подписанного в среду Трампом приказа об ограничении притока в США беженцев из Ирака, Сирии, Ливии, Йемена и других зон конфликтов. В приказе также устанавливается обновленный процесс скрининга всех людей, иммигрирующих в США". У министра обороны Джеймса Н.Мэттиса и Рекса Тиллерсона, еще не утвержденного в должности госсекретаря, есть 90 дней на то, чтобы представить Белому дому проект "безопасных зон" в Сирии и окружающем регионе, в которых сирийские граждане, вынужденные уехать с родины, могут подождать окончательного урегулирования", говорится в статье. "Во время президентской кампании Трамп выступал за "безопасные зоны", как и его соперница от демократов Хиллари Клинтон", - напоминает автор. "Это так печально, и мы собираемся людям помочь, - сказал Трамп в декабре. - Мы построим и поможем построить безопасные зоны в Сирии, чтобы у людей был шанс". "Однако вопросы о надзоре и обеспечении функционирования этих зон вызывают опасения специалистов по госбезопасности и частных аналитиков: они полагают, что такое обязательство задержит вооруженные формирования США и их союзников в Сирии на неопределенное время", - говорится в статье. Источник: The Washington Times