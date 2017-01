26 января 2017 г. Шалини Рамачандран | The Wall Street Journal Уникальные контракты, заключенные каналом RT, затрудняют прекращение его трансляции "Финансируемый Кремлем телеканал RT, который оказался в центре внимания из-за недавнего доклада американских разведслужб, обеспечил себе гарантированную трансляцию с помощью кабельных и спутниковых провайдеров в США на протяжении многих лет - в основном он защищен от попыток прекратить трансляцию", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Шалини Рамачандран. Издание напоминает: в рассекреченной версии доклада американских разведслужб говорилось не только о предполагаемых попытках России повлиять на ход президентских выборов, но и об усилиях в сфере пропаганды. "7 из 25 страниц было посвящено росту канала RT (ранее известного как Russia Today), его предполагаемым связям с Кремлем и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, а также его критике в адрес США и Запада. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отвергла доклад, написав в блоге: "Дорогое ЦРУ, то, что вы тут понаписали, полный незачет", - говорится в статье. Между тем федеральное законодательство США не позволяет многим провайдерам даже при желании прекратить трансляцию RT. "Большинство телекомпаний стремятся получить плату за свои каналы. RT вместо этого предпочла платить за то, чтобы ее канал транслировали крупные американские провайдеры, в том числе крупнейшая в США кабельная компания Comcast Corp., оператор спутникового ТВ Dish Network Corp и вторая по величине кабельная компания Charter Communications Inc., говорят топ-менеджеры компании и источники, знакомые с ее деятельностью", - поясняет издание. В вышеупомянутом докладе разведслужб "сказано, что Кремль тратит 190 млн долларов в год на распространение программ RT через международные отели и их трансляцию по кабельным, спутниковым и телерадиовещательным сетям", - пересказывает газета. Неназванный "официальный представитель RT сказала, что канал не может разглашать условия своих контрактов и имеет в США "несколько разных систем распространения". Но она заявила, что сумма, упомянутая в докладе разведки, - 190 млн долларов - "ничуть не похожа на правду" и отметила, что весь бюджет RT на глобальную деятельность в 2016 году составил "примерно 260 млн долларов США". По ее словам, эта сумма включает зарплату штатным сотрудникам, расходы на распространение, а также административные, технические и производственные издержки всех семи телеканалов компании", передает Рамачандран. Со своей стороны, неназванный "представитель Comcast сказал, что RT платит Comcast за аренду доступа на нескольких рынках, а на других рынках его канал транслируется общественными вещательными компаниями, которые предпочитают статус "обязательных к трансляции". Этот статус означает, что отказаться от трансляции таких каналов нельзя, говорится в статье. "Думаю, если учесть произошедшее, мы, разумеется, захотим отказаться от трансляции, но федеральное законодательство нам этого не разрешает", - сказал неназванный менеджер компании RCN. Со своей стороны, главный управляющий MHz Networks Фредерик Томас заявил, что не собирается отказываться от трансляции RT. "Черт возьми, все эти материалы доступны вам на телефоне", - пояснил он. Источник: The Wall Street Journal