27 декабря 2016 г. Питер Форд | The Christian Science Monitor 2017 год обещает напряженность между США и Китаем, окрепшую Россию и торговую турбулентность "2016-й был бурным годом по всему миру на нескольких фронтах - из-за миграционного кризиса, терроризма, нарастающего национализма и - возможно, прежде всего - избрания Дональда Трампа следующим президентом США, - отмечает Питер Форд в The Christian Science Monitor. - Однако следующий год может быть не менее турбулентным, особенно после того, как Трамп возьмет бразды правления в Вашингтоне". Еще до вступления в должность Трамп дал понять своими твитами и другими публичными заявлениями, что готов радикально пересмотреть китайскую политику Вашингтона, говорится в статье. "Трамп жалуется, что Китай "насилует" Соединенные Штаты своими несправедливыми торговыми практиками, и обещает восстановить равенство коммерческих связей. Он также намекнул, что может свежим взглядом посмотреть на вашингтонскую "политику единого Китая", согласно которой Пекин получает Тайвань, однако оставляет точный статус этого острова неопределенным, - передает журналист. - Любые меры, которые приведут к оспариванию текущей американской политики, чреваты "риском крупной конфронтации с Китаем", по словам [эксперта по Китаю из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Бонни Глейсер]". "Пекин не готов к пересмотру соглашений, (...) которые считает фундаментом американо-китайских отношений", - полагает Глейсер. Напряженность также может возникнуть из-за Южно-Китайского мора, почти на всю акваторию которого претендует Китай. Мир "не сможет игнорировать Россию Владимира Путина", полагает Форд. "Через двадцать пять лет после унизительного распада Советского Союза президент Путин далеко продвинулся к тому, чтобы сделать Россию "вездесущей страной и незаменимым партнером" своей мечты, утверждает Эндрю Монаган, занимающийся российскими делами в лондонском аналитическом центре Chatham House. По его словам, следует "ожидать, что Россия будет очень активной" на дипломатическом, военном и цифровом фронтах", - передает журналист. За неделю до Рождества Путин провел в Москве политические переговоры с турецкими и иранскими чиновниками о том, как закончить гражданскую войну в Сирии. "Госсекретаря Джона Керри нигде не было видно, - отмечает Форд. - Не ожидается, что его пригласят и на спланированные Россией переговоры в Казахстане между сирийским правительством и оппозицией. Кремль не скрывает намерения при любом удобном случае срывать планы Соединенных Штатов и Запада в широком смысле". "Как бы хорошо ни ладили Трамп и Путин, Россия и Запад останутся несогласными по фундаментальным вопросам, не в последнюю очередь - по поводу вашингтонского плана о международной системе ПРО", - говорится в статье. Москва считает данную систему угрозой своей национальной безопасности, как говорится в концепции ее внешней политики. "Что касается перспектив международной торговли - смазки для колеса глобализации - на следующий год, они мрачны. Некоторые называют их концом глобализации, - говорится в статье. - В этом году торговля между членами "большой двадцатки" - ведущими экономиками мира - находилась практически в стагнации. А теперь на Соединенные Штаты и Европу нахлынула волна протекционистских, антиторговых чувств". Источник: The Christian Science Monitor