27 декабря 2016 г. Питер Бомонт | The Guardian Израиль пригрозил предоставить Трампу "доказательства", что резолюцию СБ ООН срежиссировал Обама Израиль обострил накал и без того яростной "баталии" с администрацией США, дорабатывающей свой срок, пишет корреспондент The Guardian Питер Бомонт. "Израильская сторона утверждает, что располагает "довольно убедительными" доказательствами того, что за важной резолюцией Совбеза ООН, критикующей строительство израильских поселений, стоял Барак Обама. Израиль угрожает передать эти материалы Дональду Трампу", - говорится в статье. Первоначально с похожими утверждениями выступил премьер-министр Израиля Нетаньяху, но администрация Обамы категорически отвергла эту версию, напоминает корреспондент. Однако Давид Киз, пресс-секретарь Нетаньяху, сказал в воскресенье в интервью Fox News: "У нас есть в общем-то неопровержимая информация от источников в арабском мире и на международном уровне, что это был сознательный нажим со стороны США и что на деле США изначально способствовали появлению резолюции". Спустя несколько часов посол Израиля в США Рон Дермер пообещал в интервью CCN: "Мы предоставим эти доказательства новой администрации, по надлежащим каналам. Если они [представители администрации США] захотят поделиться ею с американским народом, пожалуйста". Эта угроза напоминает о страхах США перед израильским шпионажем, замечает автор. Как предполагает Бомонт, Нетаньяху избрал крайне рискованную стратегию, связав будущее Израиля с Трампом - совершенно непредсказуемым избранным президентом, который не имеет опыта работы на выборных должностях и вышел из самых маргинальных слоев своей партии. Источник: The Guardian