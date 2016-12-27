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Иностранная пресса о России и не только
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27 декабря 2016 г.
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27 декабря 2016 г.

Сэмюел Осборн | Independent

Россия заявила, что в Восточном Алеппо обнаружены массовые захоронения

"Российские войска обнаружили братские могилы в Алеппо с телами с признаками пыток и увечий, как заявило Министерство обороны России", - пишет Independent.

Генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что россияне "нашли массовые захоронения нескольких десятков сирийцев, которые пострадали от жестоких пыток и массовой резни".

Конашенков также раскритиковал повстанцев, контролировавших Восточный Алеппо до того, как они были вытеснены оттуда ранее в этом месяце, за то, что они проложили многочисленные мины-растяжки по городу, поставив под угрозу мирное население, говорится в статье.

"Взятие города произошло на фоне того, как спецпосланник ООН по Сирии предупредил о том, что прекращение насилия в стране чрезвычайно важно для того, чтобы избежать повторения такого сражения, как кровопролитная битва за Алеппо", - пишет автор.

Стаффан де Мистура заявил, что тысячи людей были эвакуированы из контролировавшихся повстанцами районов Алеппо.

"Многие из них ушли в Идлиб, который теоретически может стать новым Алеппо", - предупредил де Мистура.

Источник: Independent


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