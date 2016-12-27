Самые впечатляющие неудачи российской армии на все времена

"Из-за событий 2015 года несусветная мощь российской армии оказалась в центре напряженного внимания, - отмечает Томас Колсон в Independent. - Участие этой страны в бомбардировочных кампаниях над сирийским городом Алеппо вызвало гнев по всему миру, а теперь американские спецслужбы полагают, что российские военные хакеры повлияли на выборы в США в пользу Дональда Трампа, опубликовав электронные письма, повредившие его сопернице Хиллари Клинтон".

"Несмотря на всю свою неоднозначность, оба этих случая оказались стратегическими успехами России: Алеппо завоеван поддерживаемыми Россией правительственными войсками, а Дональд Трамп стал избранным президентом Америки", - отмечает Колсон.

"Однако история российской армии отмечена несколькими существенными неудачами, а не только успехами. Предлагаем коллекцию некоторых из самых амбициозных военных проектов, обернувшихся зрелищными провалами", - говорится в статье.

8. 2015 год, репетиция Парада Победы в Москве. Танк Т-14 "Армата" сломался, и его везут на буксире.

7. 1990-е годы. Во время первой чеченской войны 1994-1996 годов советский танк T-80, взятый на вооружение в 1976 году, признан непригодным для ведения боевых действий в городских условиях в связи с тем, что при попадании по нему в его автоматической системе заряжения взрывались боеприпасы.

6. 1914 год. Трехколесный танк "Царь" не проходит испытания в связи с тем, что из-за просчетов в распределении веса его заднее колесо часто застревает.

5. Противокорабельная ракета класса "воздух-земля" "Радуга Х-22" во время военных учений по ошибке попадает на территорию Казахстана, "к большому смущению российского министра обороны Сергея Иванова".

4. Февраль 2000 года. Единственный полет многофункционального истребителя МиГ 1.44, разработка которого началась в 1980-х годах. По некоторым сведениям, инженеры выявили в этом прототипе механические проблемы. В 2013 году он помещен в ангар Летно-исследовательского института им. Громова, его статус неизвестен.

3. Ноябрь 2016 года. Два российских самолета потерпели крушение при попытке посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся у побережья Сирии. В 2009 году на борту данного судна из-за короткого замыкания разгорелся пожар. Через месяц при попытке заправить его у побережья Ирландии произошел крупный разлив горючего.

2. 17 февраля 2004 года. В присутствии президента Владимира Путина, находящегося на подлодке "Архангельск", из-за технических неполадок не состоялся запуск ракет Р-29РМУ2 "Синева" с ядерных подлодок "Новомосковск" и "Карелия". Путин приказал министру обороны провести срочную ревизию программы.

1. 2013 год. "Потрясенные пляжники на российском побережье Балтики столкнулись с гигантским военно-морским судном на воздушной подушке, плывущим прямо на них. Пресс-секретарь российского ВМФ сказал, что пляж должны были очистить для учений", - говорится в статье.