27 декабря 2016 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Ту-154": российские власти исключают версию теракта Пресса Западной Европы и США продолжает освещать работы на месте падения "Ту-154" в Черном море и возможные версии катастрофы. Некоторые погибшие пассажиры удостоились особого внимания - это врач и правозащитница Елизавета Глинка и певец Владислав Голиков, который прославился в Испании исполнением арагонской хоты. "Россия воздерживается от предположений, что катастрофа самолета, который вез в Сирию 92 человека, могла быть вызвана терактом", - таков заголовок комментария в The Washington Post. Журналист Эндрю Рот замечает: "Это несчастье, в связи с которым был объявлен однодневный общенациональный траур, привлекло обостренное внимание, поскольку российская роль в сирийской войне все отчетливее "маркирует" Россию как возможную мишень". Российские официальные лица отметили: самолет отправился в рейс с хорошо охраняемого военного аэродрома под Москвой, а при дозаправке в Сочи был под скрупулезным наблюдением. Поэтому маловероятно, что кто-то подложил на борт бомбу. Российские следователи заявили, что рассматривают ряд технических и других случайных причин, в том числе "попадание посторонних предметов в двигатель, низкокачественное топливо", ошибка пилота или сбой в работе механизмов. "По количеству жертв катастрофа самолета "Ту-154", на котором в Сирию летели офицеры армии, музыканты, журналисты и другие, - самый крупный с 2015 года инцидент, связанный с российским вмешательством в Сирии. В октябре 2015-го над Синайским полуостровом взорвался пассажирский авиалайнер, все 224 человека на борту погибли, - напоминает издание. - Группировка, аффилированная с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), взяла на себя ответственность за теракт и увязала его с российским вмешательством в Сирии. Позднее российские власти заявили, что на борт было тайно пронесено взрывное устройство". "Крушение самолета - удар по сирийской операции Путина", - утверждает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Для России эта авиакатастрофа стала самым большим ударом с момента начала военной операции российских ВКС в Сирии осенью 2015 года. Россия, - пишет неназванный автор публикации, подготовленной информагентством DPA, - стала хозяином положения в Сирии. Однако в России не принято говорить об этой военной операции и ее жертвах. Теперь же стране предстоит справиться с шоком от потери известного военного хора". "Российское руководство вокруг президента Путина, скорее всего, берет в расчет потери в ходе военной операции. Но возможность гибели артистов из всемирно известного хора имени Александрова определенно никто предвидеть не мог", - говорится в статье. По словам председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, эта трагедия никак не связана с операцией российских ВКС в Сирии. И тем не менее, пишет издание, "несчастье скажется на военной миссии России. Операция немыслима без полетов пассажирских самолетов Минобороны РФ из России на базу Хмеймим и обратно. Самолеты "Ту" и "Ил" перевозят военных, медицинский персонал, переговорщиков. В начале мая на одном из этих самолетов в сирийскую Пальмиру был доставлен российский звездный дирижер Валерий Гергиев со своим оркестром", - говорится в публикации. Потери, которые несут россияне в Сирии, обсуждать не принято, однако "самую высокую цену за сирийскую операцию платят простые граждане: 31 октября 2015 года в небе над Синаем взорвался Airbus A321, в котором из Египта на родину возвращались 224 туриста из России. За терактом предположительно стояла группировка ИГИЛ (запрещенная в России. - Прим. ред.). "Авиакатастрофа в России: среди 92 погибших оказалась руководительница гуманитарно-благотворительного фонда, которую очень ценили и любили" - констатирует в заголовке Independent. Журналист Адам Уизнолл поясняет: Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, везла медикаменты в больницу в сирийской Латакии. "54-летняя Глинка возглавляла благотворительный фонд "Справедливая помощь". Она наиболее известна своей работой на Восточной Украине, где руководила усилиями по эвакуации больных и раненых детей из зоны боевых действий", - говорится в статье. Пересказав заявление министра транспорта Максима Соколова о возможных причинах катастрофы, автор пишет: "Некоторые авиационные специалисты оспорили его слова, обратив внимание на факторы, которые могут навести на мысль о теракте: так, экипаж не сообщил о каких-либо сбоях, а обломки самолета разбросаны на большой территории". Бывший высокопоставленный работник российской авиадиспетчерской службы Виталий Андреев сказал в интервью РИА "Новости", что возможные неполадки определенно не помешали бы экипажу доложить о них по радио. Уизнолл отмечает: "Несмотря на то, что самолет, потерпевший катастрофу, имел отношение к Сирии, Соколов заявил, что правительство не видит необходимости усиливать меры безопасности в российских аэропортах". На страницах The Guardian корреспондент Шон Уокер пишет: в России, "если не считать незамысловатой версии о борьбе с терроризмом, военные действия страны в Сирии почти не обсуждаются публично. В понедельник газета "Ведомости" в тщательно сформулированной редакционной статье назвала катастрофу "Ту-154" трагедией, но отметила, что погибшие - "жертвы войны, в которой мы все вольно или невольно участвуем". Журналист приводит еще одну цитату из статьи в "Ведомостях": "Понимая всю глубину трагедии, мы не считаем, что это накладывает какие-либо ограничения на общественное обсуждение целесообразности участия России в этой войне". Тем временем люди несли цветы к импровизированным мемориалам в порту и аэропорту в Сочи, а также в офисы ансамбля имени Александрова и фонда "Справедливая помощь" в Москве, сообщает автор. "После авиакатастрофы российские власти проводят поисковые работы и заявляют, что версия теракта маловероятна", - так озаглавлена статья в The New York Times. Журналист Иван Нечепуренко отмечает: "Некоторые аналитики указывали на возможность теракта, упомянув о внезапном исчезновении самолета с экранов радаров и о том, что пилот не подал сигнала бедствия". "В Хосте, пригороде Сочи, охранники оцепили длинную полосу морского побережья. Несколько мужчин прочесывали каменистый пляж в поисках обломков погибшего лайнера", - говорится в статье. Напомнив о гибели хористов ансамбля имени Александрова, автор пишет: "У импровизированного мемориала с горой цветов, возникшего около старого морского порта Сочи, Оганес Г.Меликян вспоминал своего старого армейского друга Валерия М.Халилова, который был художественным руководителем ансамбля". "Он был необычайно умный человек, с прекрасным чувством юмора", - сказал 58-летний Меликян, строитель по профессии, показывая фото оркестра, сделанные во время его службы в армии. "Добрый, хороший - слов не хватает, чтобы описать его", - добавил он. Весть о смерти Халилова обрушилась на него, "как тонна кирпича на голову", сказал Меликян. Среди гражданских лиц на борту была и Елизавета П.Глинка, видный деятель благотворительного движения, недавно получившая из рук президента Путина государственную премию, отмечает издание. "Она везла в Сирию партию медикаментов", - пишет автор. "Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война - это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю, - сказала Глинка на церемонии вручения премий в Кремле. - Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия". Испанская La Vanguardia сообщает читателям: "В самолете, потерпевшем катастрофу, летел советский хор, прогремевший на YouTube исполнением арагонской хоты". На борту находились 64 артиста хора ансамбля имени Александрова, известного на Западе как "Хор Красной Армии". Таким образом, катастрофа "стала тяжелым ударом для одного из последних советских "культовых коллективов", - пишет неназванный журналист в статье, подготовленной информагентством EFE. Ансамбль Александрова - возможно, самый известный музыкальный коллектив такого типа, подлинная "легенда" былого СССР. "В Испании его популярность недавно вновь возросла, поскольку в ноябре ансамбль удивил своих поклонников, выложив на YouTube занятную интерпретацию арагонской хоты, которую исполнил "российско-арагонский" баритон Владислав Голиков", - напоминает издание. Ансамбль Александрова с самого своего создания был "послом идеалов и ценностей Советского Союза", а в годы Второй мировой превратился в живой "бастион борьбы с нацистской оккупацией", говорится в статье.