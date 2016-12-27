Франция должна проявить бдительность

"Слишком много кандидатов, выдвинувшихся на президентских выборах, поддерживают тесные связи с Россией. Неприкосновенность нашей политической системы должна быть гарантирована", - пишет в своей статье в Libération депутат Национальной ассамблеи Франции, член Социалистической партии Мари Ле Верн.

"Демократия - самое ценное наше достояние. Ее независимость - краеугольный камень нашей Республики". С такими словами я начала свое письмо к премьер-министру Франции Бернару Казневу с тем, чтобы поставить вопрос об угрозах, нависших над беспристрастностью и неприкосновенностью нашей политической системы, именно перед тем, как начнется решающая избирательная весна. В США, самой давней из великих демократий современной эпохи, невиданное в истории подозрение нависло над подлинностью избирательной кампании Дональда Трампа. Американские власти, уполномоченные обеспечить безопасность страны, единодушно сообщают о кибератаках со стороны России, организованных при попустительстве Владимира Путина, с целью оказать воздействие на результат выборов", - полагает Ле Верн.

"Нам, французским парламентариям, следует серьезно отнестись к подобной угрозе, так как сейчас она стучится в нашу дверь. Действительно, никогда еще не было такого множества кандидатов, выдвинувшихся на президентских выборах и обладающих такими высокими рейтингами, которые поддерживали бы столь тесные и явные связи с Россией и ее президентом. Франсуа Фийон, кандидат от партии "Республиканцы", уже несколько лет заявляет о своей личной близости с Путиным, что, в случае его избрания, поставит под вопрос независимость нашей внешней политики и наших подходов к выбору стратегии. "Национальный фронт" уже несколько десятилетий последовательно и усиленно поддерживает отношения с Россией, которые привели к тому, что председатель этой партии Марин Ле Пен за финансированием своей политической деятельности во Франции обратилась к российским проправительственным банкам. Возникают сильные подозрения, насколько честны эти кредиты и не предоставлены ли они в обмен на признание аннексии Крыма. Что касается Жан-Люка Меленшона, то он проявляет снисходительность и ослепление в отношении российских военных действий в Сирии и, в частности, в Алеппо", - считает депутат.

"Я, со своей стороны, считаю подобные опасения обоснованными и призываю к бдительности. Такое вмешательство не просто недопустимо для таких демократов, как мы, приверженных законности и подлинности нашего избирательного процесса, более того, оно способно усилить чувство недоверия, которое постоянно испытывают все больше французов. Кризис гражданской идентичности для нашей страны рискует стать безнадежным. Наша демократия должна быть защищена в той же степени, в какой должна быть обеспечена безопасность французов", - отмечает автор статьи.

"Таким образом, я призываю премьер-министра к тому, чтобы он успокоил всех французов по поводу прочности нашей политической системы и точно указал, какие технические, человеческие, финансовые, демократические средства будут задействованы для того, чтобы гарантировать беспристрастность и законность выборов, которые пройдут весной 2017 года", - заключает Мари Ле Верн.