27 декабря 2016 г. Майкл Ходарковский | The New York Times Путин радостно ждет Новый год "В эти дни российский президент Владимир Путин не может скрыть свою радость", - пишет профессор истории Университета Лойолы (Чикаго, США) Майкл Ходарковский в статье для The New York Times. "В интервью российской телепрограмме "Вести недели" 4 декабря Путин заявил, что Западу, со всей очевидностью, не удалось создать однополярный мир, и что равновесие восстанавливается. У него есть причины ликовать, - признает автор: - то, что он не один год поддерживал антиправительственные движения на Западе, в основном правые, организуя хакерские атаки и утечку личной информации, распространяя фальшивые новости и финансируя партии и отдельных лиц, готовых исполнять приказания Кремля, кажется, оправдывает себя". Еще удивительнее российского агрессивного поведения был робкий ответ Запада, который позволил Москве безнаказанно участвовать в кибервойне, полагает автор. Президент Обама в декабре заявил, что в ходе их встречи в сентябре он сказал Путину, чтобы тот "прекратил это". "Это с трудом вписывается в действия президента, обеспокоенного серьезной угрозой американской демократии. Его предупреждение Путину, возможно, остановило еще более дерзкие российские атаки, но достаточный ущерб уже был нанесен", - считает Ходарковский. "Такая атака на ценности и институты демократических обществ в случае успешной реализации может достичь того же результата, что и военное вторжение с целью смены власти", - предупреждает он. "В отличие от холодной войны, здесь нет "железного занавеса" и идеологического поля битвы. В этой новой гибридной войне бывшие сотрудники КГБ стали олигархами, Путин называет западные страны "партнерами", правительство продает акции госкорпораций западным компаниям и рассчитывает на западные рынки и другие финансовые институты. Однако за этим дымом и зеркалами Россия остается потемкинской деревней, скрывающей полицейское государство и экспансионистскую империю, погруженную в систематическую коррупцию и управляемую при помощи обновленных технологий репрессий и манипуляций", - утверждает автор. "Самым большим успехом Путина было то, что он помог прийти в Белый дом человеку, который разделяет многие из его ценностей и, кажется, рад выполнять его просьбы. Но Путин еще не закончил. Он собирается поддерживать антиправительственных кандидатов на выборах следующего года в Нидерландах, Франции, Италии и Германии", - говорится в статье. "В октябре 2017-го наступит столетняя годовщина насильственного захвата власти большевиками. Этот первый тоталитарный режим, в рамках которого позже пройдет подготовку Путин, по некоторым оценкам, спровоцировал подъем других политических движений, которые все вместе определили лицо XX века, приведя к политическому насилию и войнам с десятками миллионов жертв", - пишет Ходарковский. "Мы просто не можем допустить того, чтобы Москва определяла направление следующего десятилетия, командуя парадом западных демократий на их пути к тому, чтобы превратиться в коррумпированные автократические общества", - заключает ученый. Источник: The New York Times