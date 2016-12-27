Одинокий боец

Владимир Путин преследует в Сирии две цели: в первом случае он добился противоположного результата, во втором застрял в тупике, пишет обозреватель Tagesanzeiger Юлиан Ханс.

Солидный альянс против терроризма, в который Россия предложила объединиться международному сообществу перед тем, как начать операцию своих ВКС в Сирии, должен был "помочь ей выйти из изоляции, в которой она оказалась после аннексии Крыма и войны на Восточной Украине. Новая борьба с общим врагом должна была отодвинуть на задний план уже существующие конфликты. Однако, как это уже случалось в прошлом, Путин оказался гениальным тактиком и никудышным стратегом, упустившим из виду последствия. Это, - констатирует Ханс, - делает его непредсказуемым для других".

"Путину действительно удалось застать врасплох замешкавшегося Обаму, спасти сирийского диктатора и превратить Россию на Ближнем Востоке в силу, с которой нельзя не считаться. Однако более года спустя после начала военной операции Москва изолирована так же, как в июле 2014-го, после катастрофы рейса MH17 в небе над Украиной. То есть, преследуя одну из своих сирийских целей, Путин добился противоположного результата. О сотрудничестве с США не идет речи после обстрела гумконвоя, следовавшего в Алеппо. А французы, которые были готовы заключить антитеррористический пакт с Москвой после терактов в Париже, сегодня ищут способ заставить виновных из России отвечать за военные преступления в международном суде", - передает издание.

Вторая цель, которую преследовал Путин в Сирии, завела его в тупик. "Он хотел спасти Асада, тем самым укрепив позиции России на Ближнем Востоке и расширив сферу своего влияния. (...) Однако в российском Генштабе понимают, что планы Асада по возвращению под контроль режима всей территории Сирии осуществимы только при условии массированной наземной операции. И точно так же, как Асад зависим от Москвы, так и сама Москва зависима от надежных партнеров в стране. Вместо регулярных войск в Сирии воюют и гибнут наемные бойцы так называемой "Группы Вагнера" - частной военной компании вроде американской Blackwater, которой приписывают тесные связи с военной разведкой ГРУ", - пишет журналист.

Таким образом, Россия все больше и больше увязает в войне, из которой выйти будет непросто. "Москва часто критиковала американцев за подобную ошибку в Афганистане и Ираке", - констатирует Ханс.