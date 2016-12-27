Россия уже преодолевала репрессии раньше

"Двадцать пять лет назад, 26 декабря 1991 года, Советский Союз распался. Репрессивная система, которая когда-то казалась непобедимой, рухнула", - пишет правозащитник Анна Нейстат (Amnesty International) в статье для Time.

"Я начала работать в правозащитной сфере в России в те полные надежд времена и видела желание перемен, которое зрело годами, прежде чем принести плоды. Как активист, стремившийся к реформе тюремной системы, которая тогда была одной из самых жестоких в мире, я видела оптимизм вокруг меня на фоне того, как условия улучшались и вводилась система судов присяжных, которая, как казалось, должна была положить конец политическому контролю над судопроизводством", - вспоминает она.

"Наблюдая за кровопролитием в Сирии и за растущим наступлением на права и свободы в России, остается только удивляться, как эра надежд начала 1990-х годов, когда молодые россияне, такие как я, твердо верили в то, что мы будем жить в другой стране и другом мире, так плохо кончилась", - говорится в статье.

"Политические, экономические и социальные перемены были мучительными. Россияне чувствовали, что они теряют доступ к социальным благам, которые они воспринимали как данность: бесплатному здравоохранению, образованию, обеспеченности жильем и гарантированной трудоустроенности. Свободы, которые они получили - ассоциаций, передвижения, собраний, прессы и многие другие - не могли полностью восполнить эту потерю стабильности", - полагает автор статьи.

Россияне также испытывали острое чувство утраты национальной гордости, отмечает она. В начале 2000-х годов заявления Владимира Путина о восстановлении безопасности и возвращении страны к былому величию быстро завоевали умы и сердца большинства россиян, разочарованных десятилетием попыток построить демократию.

Нейстат отмечает, что для нее поворот страны в новом направлении стал очевиден уже с началом второй чеченской войны в 1999 году.

Однако "международное сообщество проснулось только после начала войны России с Грузией в 2008 году, во время которой она оккупировала значительную часть территории страны", пишет автор.

"Иногда можно легко потерять мужество. Многие надежды 1990-х годов исчезли неосуществленными", - говорится в статье.

"Но я всегда помню, что я видела, как казавшаяся нерушимой система распалась у меня на глазах и изменила российское общество навсегда. Неважно, каким бы угнетающим или зловещим ни было развитие событий в России или в мире, я знаю, что перемены возможны и что никакая система не является настолько мощной, чтобы ей нельзя было бросить вызов", - пишет Нейстат.