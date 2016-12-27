Обама предает теперь и Израиль

Совбез ООН потребовал положить конец строительству израильских поселений на палестинских территориях. США, которые могли бы помешать принятию соответствующей резолюции, неожиданно воздержались в ходе голосования, пишет Die Welt.

"Удивительным образом Совбез ООН продемонстрировал дееспособность. О чем речь? Неужели наконец будет положен конец убийствам, которые вершит в Сирии режим Асада? Нет, тут вмешиваются друзья Асада: Россия, Китай и Венесуэла. Или же будет осуждена аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины? Опять не то. Речь не идет ни о противоречащей нормам международного права военной экспансии Китая в Южно-Китайском море, ни о нарушении демократических прав в Гонконге", - пишет автор публикации Алан Позенер.

"Такие "маяки" демократии, как Египет, Малайзия и Венесуэла, осуждают строительство израильских поселений на оккупированных с 1967 года палестинских территориях. Сплошное лицемерие", - негодует журналист.

"В самом Израиле многие из этих поселений вызывают постоянные споры, - признает автор, - однако не вызывает сомнений, что в случае решения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств границы 1967 года будут изменены и то, что сегодня называется "поселениями" (в первую очередь населенные пункты вокруг Иерусалима), отойдут Израилю в обмен на те израильские территории, которые сегодня населены преимущественно арабами", - говорится в статье.

Через Совбез ООН проходит в среднем до 30 резолюций по Израилю в год - существование израильского государства большинство исламских государств не признает. Однако вето США в большинстве случаев избавляет Израиль от официального осуждения, продолжает автор.

"На этот раз США воздержались в ходе голосования, дав шанс таким "образцовым демократиям", как Россия, Китай и иже с ними, набрать очки у мусульман, которых тот же Китай жестоко угнетает в Синьцзяне, а Россия тысячами истребляет в Сирии. Полный абсурд", - считает Позенер.

"Обама своим шагом не добился ничего - лишь посадил в лужу своего преемника Дональда Трампа, воспользовавшись для этого Израилем как инструментом. Вкладом в мирное урегулирование это назвать нельзя", - резюмирует автор.