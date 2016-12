27 декабря 2016 г. Дэвид Филипов | The Washington Post В путинской России есть музей, посвященный свободе, - и его хотят закрыть "Это будоражащая чувства экспозиция, посвященная борьбе России за права и свободы, которые в стране больше не существуют в полной мере. Это блистательный памятник покойному президенту, о котором тоскует мало кто из россиян, и эпохе, которую большинство предпочло бы забыть. И, хотя музей находится под патронажем Кремля, он также является молчаливым символом неповиновения авторитарному правлению президента Владимира Путина", - пишет глава московского бюро The Washington Post Дэвид Филипов. Неудивительно, что многие влиятельные люди хотят уничтожить или, по крайней мере, пригладить неотцензурированный взгляд на Россию1990-х, который представлен в Президентском центре Бориса Ельцина, пишет автор. Среди сторонников закрытия музея - режиссер Никита Михалков, глава компартии России Геннадий Зюганов и муфтий Исмаил Бердиев. "Гул неодобрения зазвучал только громче в этом месяце, когда исполнилось 25 лет с момента решающего события, в котором Ельцин сыграл ведущую роль и которое, как считает большинство россиян, лучше бы не происходило: распад Советского Союза", - говорится в статье. Наибольшее раздражение навлек на себя первый экспонат в музее в родном городе Ельцина Екатеринбурге, отмечает автор. "Посетителям показывают фильм с анимацией, который изображает историю России как продолжавшиеся в течение тысячелетия жестокие и кровопролитные попытки деспотов, монархов и коммунистов сокрушить власть народа. Фильм заканчивается приходом Ельцина, чье руководство страной до и после распада СССР в декабре 1991 года провозглашается началом новой эры демократии и свободы", - пишет Филипов. "Такая трактовка истории бросает вызов усилиям Путина по созданию национальной идентичности россиян, которые сглаживают острые углы долгого и трудного прошлого", - поясняет автор. "Это не просто музей первого президента, это на самом деле музей этого периода нашей страны, этой истории, - говорит директор музея Дина Сорокина. - Мы не обязаны избегать острых углов". Несмотря на очевидный открытый вызов Путину, музей получил восторженную оценку государственного информационного агентства, отмечает автор. "Объяснение этому можно найти в истоках музея, который был создан в соответствии с законом 2008 года, предусматривающим создание президентских центров, подобных памятным библиотекам бывших президентов США. Россия пригласила агентство Ralph Appelbaum Associates, которое разработало выставочное пространство музея в Президентском центре Билла Клинтона в Литл-Рок, помочь разработать дизайн Центра Ельцина. В соответствии с законом, председатель правления Центра Ельцина назначается Кремлем, что создает интересный исторический прецедент для России: ее нынешним лидерам поручается хранить наследие своих предшественников", - говорится в статье. "Свобода началась здесь с Ельцина, - говорит мэр города Евгений Ройзман. - Это был серый закрытый город. Когда город стал открытым, все изменилось". 32-летняя Дина Сорокина понимает негативное отношение к Ельцину многих россиян. Ее родители были учеными, так что с приходом перемен от относительно комфортного советского образа жизни в новой России у них почти ничего не осталось, поясняет журналист. "Это было очень трудное время", - признает директор музея. Но, по ее словам, это того стоило - ради "возможностей, которые мы смогли получить, новых свобод, за которые мы боролись". Источник: The Washington Post