27 декабря 2016 г. Роберт Дж.Самуэльсон | The Washington Post Возможно, Владимир Путин оказал нам огромную услугу "Может, я выдаю желаемое за действительное, но есть вероятность, что Владимир Путин оказал нам огромную услугу", - пишет экономический обозреватель The Washington Post Роберт Дж.Самуэльсон. "Он привлек наше внимание к подлинной опасности кибернетических средств ведения войны. Привлек таким способом, который, как хочется надеяться, заставит нас увидеть серьезную угрозу нашей стране и принять эффективные контрмеры", - поясняет он. "Доныне интернет в основном создавал новые каналы для давно известных проделок. Согласно исследованию Verizon, примерно 9 из 10 кибервзломов совершаются с целью кражи или коммерческого шпионажа", - пишет автор. "Но то, что предположительно сделали Путин и российские хакеры, разрушает эту закономерность. Их хакерские атаки (в интерпретации ЦРУ и ФБР) квалифицируются как агрессия под покровительством государства. Она действительно подвергает опасности наш образ жизни. Она подрывает целостность наших политических институтов и доверие народа к ним. Более того, она предупреждает, что есть риск для нашей физической безопасности. Вражеские хакеры могут перехватывать управление энергосетями, сетями связи, транспортными системами и так далее", - пишет автор. Самуэльсон перечисляет меры, которые следует принять для самозащиты. 1. "Вывести некоторые важнейшие информационные сети в офлайн - создать системы, не зависящие от интернета", - говорится в статье. 2. Ввести стандарты безопасности для "интернета вещей" - автомобилей и бытовых приборов, подключенных к интернету. 3. Оптимизировать ведомства, которые надзирают за безопасностью киберпространства. "Но мы не начнем принимать меры, пока не осознаем серьезность угрозы. Американцы относятся к интернету двояко: они обожают соцсети и гаджеты, но ненавидят интернет за риск для частной жизни и угрозу хакерских атак. Путин оказал услугу Америке, вынуждая нас взглянуть в лицо противоречиям. Он убедительно доказал, что интернет - это мощный инструмент государственной власти, который можно применить против нас", - говорится в статье. Самуэльсон подчеркивает: "Проблема не сводится к проступкам России, она коренится в самой природе интернета. Если мы этого не признаем, то все чаще будем становиться его жертвами". Источник: The Washington Post