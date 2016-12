27 декабря 2016 г. Ричард Коэн | The Washington Post Благодаря Обаме-без-драмы американскому лидерству конец "Если 7 декабря 1941 года - день, который, по словам Франклина Д. Рузвельта, "будет жить в бесславии", то 20 декабря 2016 года ненамного от него отстало. В этот день, в отличие от нападения на Перл-Харбор, не погиб ни один американец, однако период, который создатель журнала Time Генри Люс назвал "веком Америки", закончился, причем крахом. Турция, Иран и Россия встретились в Москве, чтобы заняться делами Ближнего Востока. Соединенные Штаты даже не позвали на встречу", - сокрушается Ричард Коэн в The Washington Post. "Барак Обама - (...) человек XXI века, так и не оценивший уроки XX столетия. Он с радостью руководил исчезновением американского влияния. Сирийский Алеппо, превратившийся в груду каменного лома, - место гибели тысяч человек и краха американского влияния. Русские утюжили его с неба, делая для сирийского режима то, что Соединенные Штаты не сумели сделать для повстанцев. Город истекал кровью убитых мирных жителей, и Америка, которая была когда-то влиятельной в регионе страной, не сделала буквально ничего", - говорится в статье. "[Обама] махал обвисшим флагом. Он не хотел сделать Америку снова великой. Для него она и так была достаточно великой. Эта холодность Обамы-без-драмы стоила жизни сирийцам", - полагает Коэн. "Со Второй мировой войны лидерство Америки необходимо для поддержания мира во всем мире. Нравилось нам это или нет, мы были всемирным полицейским, единственным копом в патруле. Теперь этого лидерства нет. Скоро не будет и мира", - резюмирует журналист. Источник: The Washington Post