Деньги девушкам: Берлускони вновь под следствием

Прокуратура Милана обнаружила новые выплаты, поступившие от Сильвио Берлускони девушкам, принимавшим участие в вечеринках в Аркоре, резиденции бывшего премьер-министра Италии под Миланом. В связи с этим миланские следователи завели новое дело на политика, подозреваемого в коррупции, в рамках судебного процесса, пишет Джузеппе Гуастелла, судебный хроникер итальянской газеты Il Corriere della Sera.

Как напоминает корреспондент, "после приговоров первой инстанции по процессу "Руби-1" (Берлускони обвинялся в в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением, но суд высшей инстанции его оправдал. - Прим. ред.) и "Руби-2" около 30 свидетелей были обвинены в том, что они были подкуплены Берлускони для дачи ложных показаний или же дали эти показания безвозмездно".

Так началось следствие по делу "Руби-3", по которому проходят 23 человека, включая марокканку Кариму эль-Маруг по прозвищу Руби (с которой, по версии следствия, Берлускони имел интимную связь в период, когда она была еще несовершеннолетней. - Прим. ред.), пишет Гуастелла. Одна Руби, по утверждению следователей, получила от Берлускони 7 млн евро за прошедшие годы. По этому делу политик уже проходит в качестве подозреваемого в коррупции, и 28 января он должен предстать на предварительном слушании в Милане. В рамках процесса дела четырех девушек - Мириам Лоддо, Джованны Ригато, Элизы Тоти и Арис Эспинозы - были переданы в прокуратуры тех городов, где девушки получили последние выплаты от Берлускони, поясняет автор.

Однако эта судебная картина изменилась в связи со следствием по другому делу, возникшему после того, как Берлускони подал в суд на Джованну Ригато, одну из участниц вечеринок "бунга-бунга", обвиняя ее в попытке вымогательства, сообщает репортер. В рамках этого дела миланские следователи допросили бухгалтера Джузеппе Спинелли, давнего "кассира" Берлускони, который заявил, что "как раз в прошедшие дни экс-премьер приказал ему отдать новые суммы денег Лоддо, Ригато, Тоти и Эспинозе", пишет Гуастелла.

"Поскольку последние выплаты, о которых рассказал Спинелли, имели место в Аркоре" и городок входит в юрисдикцию Милана, миланские следователи запросили вернуть под свою компетенцию дела девушек, отправленные в другие города, поясняется в статье. Вердикт по этому запросу будут выносить местные судьи, "а пока Берлускони и четыре девушки вновь вместе под следствием в Милане", сообщает издание.