27 января 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Декриминализация домашнего насилия в России - свидетельство влияния консерваторов? "Менее чем через год после крошечного шага к защите женщин от домашнего насилия Россия делает более широкий шаг назад, - сообщает Фред Уэйр в The Christian Science Monitor. - Так защитники прав женщин воспринимают принятие подавляющим большинством преимущественно консервативной Госдумы РФ законопроекта, который фактически декриминализирует домашнее насилие, если о нем стало известно впервые. В пятницу закон почти наверняка примут в последнем чтении". "Эти изменения законодательства сопровождаются ожесточенными спорами в обществе и уличными протестами, что само по себе говорит об осознании россиянами проблемы, которая долго была в тени. Однако результат подтверждает политическое восхождение социальных консерваторов после того, как прокремлевская партия "Единая Россия" одержала сокрушительную победу на сентябрьских выборах в Думу", - говорится в статье. "Наблюдается также растущее влияние Российской православной церкви, продавливающей жесткую традиционалистскую повестку. Церковь активно содействовала недавно принятому закону о запрете "пропаганды сексуальных меньшинств", направленного против притесняемого ЛГБТ-сообщества России, - пишет Уйэр. - Кремль, возможно, и не является главной движущей силой этой консервативной волны, но точно согласен с ней, и ожидается, что президент Владимир Путин подпишет новый закон". "Этот новый законопроект, по сути, возвращает к ситуации, которая существовала долгое время: в России только прошлым летом было введено особое положение по поводу домашнего насилия и побои членов семьи, не приведшие к серьезным физическим травмам, сделали уголовно наказуемыми. В отличие от многих западных стран, в России нет отдельного законодательства, охватывающего насилие в семье, поэтому оно рассматривается в том же свете, что и другие виды насилия", - сообщает журналист. Источник: The Christian Science Monitor