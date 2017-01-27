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27 января 2017 г.
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27 января 2017 г.

Фред Уэйр | The Christian Science Monitor

Декриминализация домашнего насилия в России - свидетельство влияния консерваторов?

"Менее чем через год после крошечного шага к защите женщин от домашнего насилия Россия делает более широкий шаг назад, - сообщает Фред Уэйр в The Christian Science Monitor. - Так защитники прав женщин воспринимают принятие подавляющим большинством преимущественно консервативной Госдумы РФ законопроекта, который фактически декриминализирует домашнее насилие, если о нем стало известно впервые. В пятницу закон почти наверняка примут в последнем чтении".

"Эти изменения законодательства сопровождаются ожесточенными спорами в обществе и уличными протестами, что само по себе говорит об осознании россиянами проблемы, которая долго была в тени. Однако результат подтверждает политическое восхождение социальных консерваторов после того, как прокремлевская партия "Единая Россия" одержала сокрушительную победу на сентябрьских выборах в Думу", - говорится в статье.

"Наблюдается также растущее влияние Российской православной церкви, продавливающей жесткую традиционалистскую повестку. Церковь активно содействовала недавно принятому закону о запрете "пропаганды сексуальных меньшинств", направленного против притесняемого ЛГБТ-сообщества России, - пишет Уйэр. - Кремль, возможно, и не является главной движущей силой этой консервативной волны, но точно согласен с ней, и ожидается, что президент Владимир Путин подпишет новый закон".

"Этот новый законопроект, по сути, возвращает к ситуации, которая существовала долгое время: в России только прошлым летом было введено особое положение по поводу домашнего насилия и побои членов семьи, не приведшие к серьезным физическим травмам, сделали уголовно наказуемыми. В отличие от многих западных стран, в России нет отдельного законодательства, охватывающего насилие в семье, поэтому оно рассматривается в том же свете, что и другие виды насилия", - сообщает журналист.

Источник: The Christian Science Monitor


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