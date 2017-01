27 января 2017 г. Кэти Мартин | Financial Times Россия оттаивает? "Детский мир" определил порядок цен в рамках IPO на 1,3 млрд долларов "Российский магазин игрушек "Детский мир" детализировал свои планы зарегистрироваться на фондовой бирже, что стало первым выпуском акций на свободный рынок в стране с тех пор, как падение цен на нефть, обвал курса рубля и введение западных санкций обескровили ее экономику", - пишет The Financial Times. Существующая уже 70 лет фирма выставит на продажу свои акции по цене от 85 до 105 рублей, определив стоимость компании в 1,3 млрд долларов. Источник: Financial Times