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27 января 2017 г.
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27 января 2017 г.

Роберт Тэйт, Джулиан Борджер | The Guardian

Хакер, предположительно стоящий за взломом LinkedIn, оказался в центре юридической схватки США и России

"Предполагаемый хакер, находящийся в заключении в Чешской Республике, оказался в центре международной юридической схватки США и России, в то время как сохраняется беспокойство по поводу вероятного вмешательства Москвы в недавние президентские выборы в Америке, - сообщают корреспонденты The Guardian Роберт Тэйт и Джулиан Борджер. - Обе страны требуют экстрадиции 29-летнего Евгений Никулина, задержанного чешской полицией по ордеру "Интерпола", выпущенному властями США".

Российский гражданин Никулин арестован в Праге 5 октября. Федеральный суд Окленда, Калифорния, предъявил ему обвинения во взломе компьютерных сетей, принадлежащих LinkedIn, Dropbox и Formspring и выпустил официальное требование о его экстрадиции в США.

"Ему грозит до 30 лет тюрьмы и 1 млн долларов штрафа, если его признают виновным во взломе компьютеров, хищении персональных данных с отягчающими обстоятельствами, преступном сговоре и провозе устройств для нелегального проникновения в информационные сети, - говорится в статье. - Между выдвинутыми против Никулина обвинений и взломом предвыборного штаба Хиллари Клинтон нет официально признанных связей, однако его арест произошел всего через три дня после того, как администрация Обамы официально обвинила Россию в краже электронных писем Национального комитета Демократической партии и их раскрытии через WikiLeaks".

"Formspring - один из сайтов, который предположительно взломал Никулин, - использовался как платформа для виртуального секса бывшим кандидатом в мэры Нью-Йорка Энтони Уэйнером, мужем ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин. Утечка относящихся к Клинтон электронных писем с компьютера Уэйнера повредила ее предвыборной кампании в последние две недели, после того как директор ФБР Джеймс Коми сообщил об их существовании", - указывает автор.

Источник: The Guardian


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