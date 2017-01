27 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Ситуация в Сирии может серьезно измениться Во-первых, шесть группировок сирийских повстанцев объединились с мощной "Ахрар аш-Шам" и объявили войну джихадистским боевикам. "Проблема с "Аль-Каидой" в Сирии может разрешиться сама собой", - выражает надежду Die Welt. Во-вторых, Трамп продвигает идею создания безопасных зон в Сирии. Пентагон не в восторге: как обеспечивать их функционирование на фоне российского присутствия? Шесть группировок сирийских повстанцев объединились с мощной исламистской организацией "Ахрар аш-Шам", столкнувшись с участившимися атаками джихадистских боевиков, сообщает корреспондент The Financial Times. Группировка "Джебхат Фатх аш-Шам" (ранее известная как "Джебхат ан-Нусра"; запрещена в РФ. -Прим. ред.), исключенная из перемирия, заключенного при поддержке России и Турции, начала ряд наступлений на повстанцев, подписавших соглашение о прекращении огня. "Джебхат Фатх аш-Шам" - одна из группировок, стремящихся свергнуть Асада, вооружена наилучшим образом, добавляет автор. Боестолкновения, распространяющиеся по северо-западным сирийским провинциям Идлиб и Алеппо, могут объединить неджихадистских повстанцев в одну группировку, пусть даже контролируемую "Ахрар аш-Шамом", пишет автор. Группировка "Ахрар аш-Шам" выпустила заявление, в котором говорится, что любой удар по членам нового движения будет считаться "объявлением войны". "Аль-Каида" была представлена в Сирии самой влиятельной группой повстанцев. Однако теперь, как пишет Альфред Хакенбергер на сайте Die Welt, другие оппозиционные группы объявили экстремистов своими врагами - и у них есть все шансы положить конец существованию террористической сети. "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") представляет собой сирийское отделение "Аль-Каиды" и с 2012 года входит в список самых опасных террористических организаций, уступая пальму первенства лишь "Исламскому государству" (все упомянутые организации запрещены в РФ. - Прим. ред.). "Джебхат Фатх аш-Шам" хочет создать на территории Сирии экстремистский эмират, который должен стать частью всемирного халифата. Однако группировка спровоцировала открытую войну, выиграть которую не в состоянии", - говорится в статье. В то время как в Астане проходила конференция по Сирии, инициированная российской стороной, боевики "Джебхат Фатх аш-Шам" атаковали КПП, базы и оружейные склады, находившиеся под контролем "Сирийской свободной армии". Во вторник "Сирийский исламский совет" выпустил фетву, в которой провозглашается борьба против "Джебхат Фатх аш-Шам". Он назвал радикальных джихадистов предателями ислама, говорится в статье. Эксперты полагают, что за подобным развитием событием стоит хитрость Кремля: организованная Москвой мирная конференция по Сирии была лишь шахматным ходом, направленным на то, чтобы настроить друг против друга группы сирийской оппозиции, передает автор. Результатом встречи в Астане должно было стать решение о продлении перемирия, по условиям которого повстанцы больше не могли бы захватывать территории. Действия "Джебхат Фатх аш-Шам" больше походят на проявление инстинкта самосохранения, поскольку джихадисты осознают: будучи экстремистской группировкой, они не имеют шансов на будущее. Об этом договорились как Россия с США, так и члены международной коалиции. "Россия может быть довольна", - резюмирует журналист. Недавно Дональд Трамп высказался за создание бесполетных зон над некоторыми районами Сирии. Также Трамп хочет создать на сирийской территории спецзоны, где беженцы могли бы безопасно укрыться от авиаударов российских ВКС и авиации режима Асада. "Это означает, что Трамп идет на конфронтацию с Россией", - пишет обозреватель Der Spiegel Кристоф Зюдов, напоминая, что Кремль выступал категорически против создания таких зон, а российские власти постоянно твердили, что подобный шаг будет расценен как незаконная военная интервенция и на него будет дан соответствующий ответ. На сей раз пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал довольно сдержанно, отметив, что Белый дом "с Москвой этот вопрос не обсуждал, и ему следовало бы просчитать все возможные последствия такой бесполетной зоны". Американский Генштаб еще в 2013 году оценил стоимость подобной операции в миллиард долларов в месяц. "В целом план сопряжен со значительными рисками, - продолжает автор. - Бесполетная зона имеет смысл лишь тогда, когда за ней следят. Иными словами, Соединенным Штатам придется сбивать над зоной каждый сирийский или российский бомбардировщик. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми". Зюдов напоминает, что Трамп во время предвыборной кампании громко выступал против конфронтации с Россией из-за конфликта в Сирии и утверждал: "Если слушать Хиллари Клинтон (также выступавшую за бесполетную зону. - Прим. ред.), сирийской конфликт закончится Третьей мировой войной". "И вот спустя одну неделю президентства в Белом доме такой поворот", - пишет Зюдов. "Пентагоновские стратеги еще, вполне возможно, придут к мнению, что бесполетная зона в Сирии неосуществима, так как у России там имеются комплексы ПВО С-300 и С-400, которыми российская армия способна сбивать западные самолеты", - добавляет обозреватель. "Обещание президента Трампа создать безопасные зоны в Сирии для перемещенных гражданских лиц подразумевает возможность наращивания военного вмешательства США в конфликт, в том числе более масштабного применения военной авиации и американских или союзных сухопутных сил", - пишет The New York Times. Трамп говорит, что подобные безопасные зоны могут послужить альтернативой приему беженцев в США. "Эти заявления были сделаны на фоне разработки его администрацией проекта указа Пентагону и Госдепартаменту представить планы по созданию безопасных зон в течение 90 дней. Указ пока не был издан", - сообщают журналисты. Как заявил официальный представитель Пентагона, "на данный момент перед нашим департаментом стоит одна задача в Сирии - ослабить и уничтожить "Исламское государство". Годами Турция безуспешно требовала от президента Барака Обамы создать безопасную зону в Северной Сирии, которая могла бы послужить убежищем для беженцев и базой для операций сирийских повстанческих группировок, поддерживаемых двумя странами, говорится в статье. Даже сейчас Пентагон, скорее всего, будет сопротивляться указу по созданию подобных широкомасштабных безопасных зон в Сирии. "Опасность состоит в том, что создание этих зон может перерасти в военную миссию с неопределенным сроком завершения, - считает Джим Филлипс, старший научный сотрудник Heritage Foundation (Вашингтон). - Любые американские войска, введенные в Сирию, немедленно станут "громоотводом" для террористических атак". "Чтобы создать полномасштабную бесполетную зону, которая бы защитила определенную территорию от бомбардировок с воздуха, Соединенным Штатам придется удалить действующие там российские и сирийские объекты ПВО или достичь договоренности с Москвой и Дамаском о прекращении там военных ударов", - рассуждают журналисты. "В четверг сирийские повстанцы положительно отозвались об идее создания безопасных зон в Сирии, но усомнились в ее реалистичности, ссылаясь на осложнения, связанные с российским вмешательством", - говорится в статье.