Стабильность в Средиземноморье и Африке - "дорожная карта" Италии в ООН

"Продвигать стабильность в Средиземноморском регионе и в Центральной Африке, с востока на запад, чтобы вместе решать вопрос мигрантов, незаконных трафиков и терроризма - вот путеводная звезда, которая освещает работу Италии в Совбезе ООН", где страна стала одним из непостоянных членов на 2017 год, - пишет журналист La Stampa Паоло Мастролилли, который провел один день со специальным представителем Италии в ООН, послом Себастьяно Карди и делится услышанным. "Это конкретные темы, которые должны интересовать и новую американскую администрацию", - замечает автор статьи.

По мнению Анджелино Альфано, главы итальянского МИДа, "большая семерка" должна стремиться к тому, чтобы вернуться к формуле "большой восьмерки", и в свете предстоящего в мае саммита G7 в Таормине (Сицилия) Италия облегчает диалог с Россией на площадке ООН, где противостояние с США наиболее очевидно, начиная с сирийского вопроса, говорится в статье. "Новый пресс-секретарь Белого Дома Спайсер сказал, что Рим сам должен решить, приглашать ли Москву на саммит G7, и наше правительство обдумывает, делать ли это и в какой форме, совещаясь с союзникам", - пишет Мастролилли.

"В нашей работе в Совбезе особое внимание уделяется напряженности в Средиземноморье, которая доходит до Европы, в частности, через нашу страну", - сказал в беседе с журналистом представитель Италии в ООН. Италия считает, что для разрешения кризиса мигрантов и связанных с ним проблем "нужно содействовать развитию родных стран мигрантов, создавать там рабочие места, способствовать возникновению экономики, которая будет альтернативой трафикам, укреплять институты власти и местные судебные системы, а также бороться с преступностью и терроризмом, предоставляя для этого средства, инструменты и необходимые компетенции", говорится в статье.

"В Ливии, куда попадают мигранты, чтобы попытаться с риском для жизни добраться по морю до нашего побережья, Италия продолжит поддерживать правительство под руководством Сараджа, несмотря на угрозы генерала Хафтара", - пишет журналист.

Над всеми этими планами "нависает угроза администрации Трампа сократить свое участие и финансирование в ООН", отмечает автор. По словам посла Карди, "нет ничего нового в том, что администрация США, будь то демократы или республиканцы, желает реформирования ООН для увеличения ее эффективности, сокращения ненужных трат и дублирования, а также приведения организации в соответствие с новыми вызовами". "Мы надеемся, что любое решение в этом ключе не превратится даже в частичное самоустранение Вашингтона из ООН, что было бы нежелательно".