Между НАТО и Анкарой зарождается недоверие

"В недрах Североатлантического альянса страны Запада и Турция, которая договаривается с Москвой, все меньше и меньше доверяют друг другу", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"Не все гладко между западными членами НАТО и мусульманской Турцией. В Вашингтоне отдельные консервативные круги требуют исключить Турцию из альянса. В то же время в Анкаре депутаты парламента от правящей "Партии справедливости и развития" (AKP), такие как Самил Тайяр, называют Североатлантический альянс "террористической организацией" и призывают "хлопнуть дверью", - говорится в статье.

"Отношения между Турцией и НАТО похожи на историю семейной пары, в которой каждый упрекает другого в отсутствии поддержки", - поясняет Байрам Балджи, эксперт из парижского Центра международных исследований (CERI).

"Наибольше беспокойство вызывает сближение с путинской Россией, ведь Владимира Путина НАТО считает своим главным врагом, - говорит Балджи. - Москва и Анкара могут заключить соглашение о создании некой безопасной зоны на севере Сирии, которая воспрепятствовала бы курдам из партии "Демократический союз" (PYD) устроить там автономную область. Взамен Анкара могла бы снять свое вето на поддержку у власти Башара Асада, союзника России. Это сотрудничество перешло на новый этап, когда российские самолеты не так давно наносили удары с воздуха, поддерживая наступление Турции на севере Сирии. С тех пор НАТО задается вопросом: Турция находится на пути к тому, чтобы сменить альянс, заменить США Россией, словом, отказаться от своей интеграции с Западом?"

Существует немало претензий и с турецкой стороны. Недоверие началось не сегодня. "Турки всегда чувствовали, что в случае необходимости другие члены альянса не обеспечат их безопасность", - продолжает Байрам Балджи.

Недавний разлад вытекает из обстановки в Сирии. Турция, уже раздраженная тем, что Евросоюз отдалил ее от себя, потому что она не отвечает требованием Брюсселя, обвиняет страны Запада в оказании помощи сирийским курдам вооружениями, говорится в статье. "Турция ощущает себя покинутой странами Запада в сирийском кризисе", - уверяет Балджи. После попытки государственного переворота Анкара была огорчена отсутствием сочувствия со стороны стран Запада. "Проблема коренится не в Турции и не в России, а в странах Запада, - считает эксперт. - Слабость западного мира, отсутствие стратегического видения и прозрачной политики, что усугубляется распадом в самом регионе, - вот что подталкивает Анкару в спешному сколачиванию новых альянсов. Турки сближаются с тем, кто самый сильный. Объединение с Россией основано на отчаянии".

"Может ли разлад закончиться разрывом? До этого еще далеко. Турция остается оплотом Североатлантического альянса, его второй армией по количеству военнослужащих", - пишет далее Лассер.

Несмотря на неприятие, которое демонстрируют антизападные круги, НАТО остается для Анкары эффективной структурой для защиты ее национальных интересов, говорится в статье. Многие эксперты считают, что сближение между Москвой и Анкарой не предназначено для замены сотрудничества Турции с НАТО. "Единственное, что их сближает, - это желание противостоять Западу", - говорится о Турции и России Торнике Гордадзе, бывший министр Грузии по вопросам интеграции в евроатлантические структуры, советник Института высших исследований национальной обороны (IHEDN, Франция). Исключение из НАТО сделало бы Турцию еще более "неконтролируемой", опасаются эксперты. "В разрыве не заинтересован никто", - считает Гордадзе.

"Так ли это, отчасти зависит от непредсказуемого характера Дональда Трампа", - пишет Лассер.